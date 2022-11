O novo líder do Daesh chama-se al-Salbi e é da linha dura

Um dos membros fundadores do Daesh, Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, foi confirmado como novo líder do grupo terrorista, avançaram operacionais de dois serviços de inteligência ao britânico “The Guardian”, esta segunda-feira.

O nome de Al-Salbi já tinha sido referido como um potencial sucessor de Abu Bakr al-Baghdadi, em agosto, devido à doença do anterior líder – teve mesmo a cabeça a prémio nesse período, por 4,5 milhões de euros. A morte de al-Baghdadi em outubro, na Síria, após uma operação das forças especiais dos Estados Unidos, obrigou à nomeação do sucessor, cuja captura deve agora valer muito mais.

A confirmação demorou meses a chegar, em que se presume que tenha havido um esforço de consolidação da nova cúpula. Por outro lado, o nome apresentado logo a 31 de outubro de 2019, quatro dias depois da morte de al-Baghdadi, foi o de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, que não foi imediatamente reconhecido pelos serviços de inteligência ocidentais.

Na verdade, poucos traços se conhecem da biografia do novo líder. É muitas vezes referido como Haji Abdullah ou Abdullah Qardash, que agentes iraquianos acreditam ser um operacional morto há dois anos.

Um dos poucos não-árabes no Daesh

Certo é que al-Salbi é integrado na linha dura do Daesh, na mesma linha de Baghdadi: leal até à morte, um veterano que liderou a escravização da minoria yazidi no Iraque e que já supervisionou operações em todo o mundo.

Terá nascido numa família turcomena, em Tal Afar, no extremo-norte do Iraque, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Síria. É um dos poucos não-árabes entre os líderes do Daesh.

Sabe-se que é licenciado em direito islâmico – a Sharia – pela Universidade de Mosul, a grande cidade do norte do país, situada a pouco mais de 70 quilómetros a este do local onde nasceu. Terá pelo menos um filho.

Em 2004 foi detido pelas forças norte-americanas e esteve em Camp Bucca, um centro de detenção dos EUA no sul do Iraque, onde terá conhecido al-Baghdadi. O antigo líder foi libertado a 8 dezembro desse ano, após ser considerado um prisioneiro de baixo interesse.

O Daesh perdeu fôlego desde meados de 2014, quando chegou a anunciar a constituição de um califado, da Síria ao Iraque. Porém, a maior parte dos analistas considera que o grupo terrorista se está a reagrupar e a recuperar forças.