Jornal “The New York Times” apoia democratas Warren e Klobuchar na corrida à Casa Branca

O conselho editorial do jornal “The New York Times” manifestou este domingo o seu apoio às senadoras Elizabeth Warren e Amy Klobuchar para a nomeação presidencial democrata, com vista às eleições de 3 de novembro nos EUA.

A duas semanas do início das primárias do partido no estado do Iowa, o jornal escreveu que “Klobuchar e Warren são, neste momento, as democratas mais bem equipadas para liderar esse debate”.

“Que vença a melhor mulher”, acrescentou o “New York Times”.

“Neste momento perigoso, tanto o modelo radical como o realista merecem séria consideração. Por esse motivo, rompemos com as convenções e damos o nosso apoio não a um, mas a dois candidatos”, justificou o diário norte-americano.

“Uma brilhante arquiteta da regulação” e “uma negociadora valiosa”

“Warren é uma brilhante arquiteta da regulação. Ficámos surpreendidos com a eficácia com que a sua mensagem tem estado à altura do momento”, disse o conselho editorial, justificando a sua escolha da senadora do Massachusetts.

Quanto à senadora do Minnesota, o jornal destacou o “currículo extenso” de Klobuchar e as suas “credenciais bipartidárias que a tornam uma negociadora valiosa”. “Ela mostrou que pode unir o partido e talvez a nação”, acrescentou.

Ambas as senadoras reagiram no Twitter ao apoio do conselho editorial do diário.

Warren escreveu: “Klobuchar e eu somos ambas invencíveis em eleições e no apoio do 'New York Times'!”

A senadora do Massachusetts referia-se ao momento do debate da última terça-feira, com seis candidatos à nomeação democrata, em que disse: “Olhem para os homens que estão neste palco. Coletivamente já perderam dez eleições. As únicas pessoas neste palco que venceram todas as eleições em que participaram são as mulheres: a Amy e eu.”

Na véspera, Warren confirmara que Bernie Sanders lhe dissera em 2018 que uma mulher não poderia vencer as eleições. No debate, o senador do Vermont voltou a negar ter dito tal coisa, classificando um comentário desse tipo como “incompreensível”.

Klobuchar disse no Twitter ser “uma honra” receber o apoio do “New York Times”.

O jornal manifesta o seu apoio a candidatos presidenciais desde 1860. Nas últimas eleições, disputadas em 2016, o conselho editorial apoiou a democrata Hillary Clinton na contenda contra Donald Trump, apoiado pelo Partido Republicano, que concorre agora a um segundo mandato.

A 3 de fevereiro, os eleitores do Iowa dão o tiro de partida das primárias democratas, seguindo-se New Hampshire na semana seguinte.