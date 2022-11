Com os olhos postos no encontro em Berlim de onde pode sair um acordo de paz na Líbia

É em Berlim que este domingo decorre uma conferência internacional com a intenção de pôr um ponto final aos combates na Líbia que se agravaram nos dez últimos meses. Convocada na semana passada pela chanceler alemã, a conferência tem como objetivo alcançar um acordo entre as partes envolvidas para que o cessar-fogo, que até já deveria ter entrado em vigor, realmente se concretize e assim se dê início a um processo de paz num país imerso no caos desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011.

Os combates iniciaram-se com mais intensidade em abril de 2019, após uma ofensiva lançada pelo Exército Nacional Líbio (ENL), do marechal Khalifa Haftar, que controla dois terços do território e uma parte importante dos recursos energéticos do país. A ofensiva de Haftar foi lançada contra Tripoli, a sede do governo de Acordo Nacional, dirigido pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, estabelecido em 2015 e reconhecido pela ONU. Além de Haftar e al-Sarraj, o encontro em Berlim juntará ainda outros países convidados entre os quais a Rússia e Turquia, França, Egito, Itália e Estados Unidos, Reino Unido, China, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Liga Árabe e a União Africana.

A conferência deste domingo acontece já depois de anteriores negociações em Moscovo, sob a égide da Rússia e da Turquia, que culminaram num projeto de declaração de um cessar-fogo que deveria ter entrado em vigor no domingo passado, dia 12 de janeiro. A trégua deveria ter sido formalizada num acordo assinado em Moscovo pelas facções líbias, mas o marechal Khalifa Haftar deixou a capital russa sem assinar o protocolo. A diplomacia russa referiu que Haftar, que tem tentado derrubar o governo instalado em Tripoli, precisava de uns dias para analisar a proposta.

Esta conferência surge assim como uma nova tentativa para que o cessar-fogo se concretize. “O que será assinado em Berlim já foi acordado, incluindo o embargo, os princípios de um cessar-fogo e o que o processo de paz deverá implicar a seguir”, disse à Al Jazeera Tarek Megerisi, membro do Conselho Europeu de Relações Externas.

O medo de uma “segunda Síria”

Num encontro entre os presidentes da Turquia e da Rússia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, este domingo, em Berlim, antes da conferência, o presidente turco apelou a que o cessar-fogo seja concretizado. “O cessar-fogo e o regresso ao processo político [de reconciliação] deve ser garantido na conferência de Berlim para que a Líbia possa alcançar a paz”, afirmou Erdogan, que apoia o governo de Fayez al-Sarraj, chefe do governo líbio reconhecido pela ONU mas que apenas controla uma pequena parte do território. Do outro lado está Haftar, que tem contado com o apoio da Rússia.

António Guterres, secretário-geral da ONU, que também vai participar na conferência, já tinha pedido “apoio firme” à conferência de paz para a Líbia. “Peço a todas as partes em confronto que consolidem rapidamente a cessação incondicional das hostilidades desenvolvidas sob os auspícios dos Presidentes da Rússia e da Turquia e que se comprometam construtivamente para esse fim, inclusive no processo de Berlim", escreveu Guterres, num documento citado pela agência de notícias France-Presse.

Também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, apelou a um “cessar-fogo duradouro” na Líbia e ao “fim de toda a intervenção estrangeira” no país. Já este domingo o Papa Francisco pediu que a conferência sirva para fomentar a paz e a estabilidade. “Espero sinceramente que este encontro tão importante seja o começo de um caminho para a cessação da violência e uma solução negociada que leve à paz e à estabilidade tão desejada do país", disse Francisco, depois da oração do Angelus.

Josep Borrell, alto representante da Política Externa da União Europeia, também defendeu que os Estados-membros devem estar preparados para apoiar o acordo que poderá ser assinado hoje, particularmente em relação ao cessar-fogo e ao embargo de armas. “Acho que os europeus devem estar fortemente envolvidos.”

A União Europeia teme que a Líbia se transforme numa “segunda Síria”, pretendendo reduzir a pressão migratória nas fronteiras europeias. Os países europeus temem que o conflito se internacionalize e degenere, tendo em conta as suspeitas sobre a presença de mercenários russos e a existência de vários grupos armados.

Esta conferência em Berlim é uma última tentativa para conquistar a estabilidade e paz na Líbia. Desde o início da ofensiva das tropas de Haftar sobre Tripoli, já morreram mais de 280 civis e cerca de 2 mil combatentes, segundo a ONU. Perto de 150 mil foram deslocados.