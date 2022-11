A nova década: “O nosso futuro depende das comunidades”, por Raghuram G. Rajan

A infelicidade chega hoje sob várias formas — Trump, ou ‘Brexit’, ou os gilets jaunes (coletes amarelos). As suas origens vêm normalmente das mudanças tecnológicas e da globalização.

Embora ambas tenham sido imensamente benéficas para a socie­dade, os benefícios não foram distribuídos por igual. Um gestor de investimentos num hub global como Londres pode fazer negócios instantâneos em todo o mundo, e o seu salário é um reflexo disso. Pelo contrário, pessoas em cidades pequenas ficam devastadas quando as forças competitivas globais levam ao encerramento da única grande fábrica que existe no local. Indicadores nacionais saudáveis, como uma taxa de desemprego baixa, escondem a presença de comunidades em sofrimento, algumas que sempre estiveram em desvantagem, outras que se veem agora nesse papel.

