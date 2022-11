Vaticano. Ultraconservadores tentam usar Bento XVI contra o Papa Francisco

Se fosse uma partida de futebol, dir-se-ia que terminou com 1-0 a favor do Papa Francisco. A operação iniciada com o livro “Do Fundo dos Nossos Corações”, supostamente escrito — e logo desmentido — pelo Papa emérito Bento XVI, com o cardeal conservador guineense Robert Sarah, fracassou.

O nome do pontífice alemão, outrora Joseph Ratzinger, será retirado das próximas edições e traduções do livro, publicado por uma editora próxima dos grupos mais conservadores, passando a surgir apenas a menção a um “contributo” do Papa emérito. Segundo o seu secretário, Georg Gänswein, ter-se-á tratado de “uma operação editorial e mediática”.

