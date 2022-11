“Ninguém pode odiar a esquerda mais do que eu.” Alvim, o secretário da Cultura do Brasil demitido por citar ministro de Hitler

É mais um momento agitado a acabar num demissão no Governo do Brasil, liderado por Jair Bolsonaro. Só entre janeiro, quando tomou posse, e agosto, tinham sido exonerados 34 responsáveis, entre ministros, presidentes e diretores de órgãos federais. É agora a vez de Roberto Alvim, secretário de Estado da Cultura, com uma diferença significativa: ainda ninguém tinha caído por “extremismo ideológico”. Alvim desculpou-se, disse que “não havia nenhuma menção ao nazismo” no discurso que esteve na origem da demissão, e que este foi preparado com alguns assessores, mas de nada valeu.

