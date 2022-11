Mau tempo obriga a adiar teste de segurança com um dos foguetões da SpaceX

Para este sábado, estava previsto que um dos foguetões da empresa SpaceX, fundada e gerida pelo dono da Tesla, Elon Musk, explodisse em pleno voo como teste aos seus sistemas de segurança. Mas o mau tempo obrigou a adiar aquele que é considerado um dos passos mais importantes para saber se, numa situação real futura, os astronautas sobreviveriam a uma catástrofe semelhante.

Em causa está o Crew Dragon, a cápsula da SpaceX concebida para transportar humanos para o Espaço. Estava previsto que este momento fosse transmitido em direto num livestream da NASA e acompanhado por especialistas do Programa de Tripulação Comercial da agência espacial dos Estados Unidos.

O teste serve para comprovar se esta cápsula tem a capacidade para transportar e garantir a segurança dos astronautas no Espaço, algo que poderá ser já útil em 2020, segundo as intenções da NASA. De acordo com a Reuters, a agência espacial norte-americana pagou 2,2 mil milhões de dólares à Boeing e 2,5 mil milhões de dólares à SpaceX em 2014, para o desenvolvimento de sistemas separados de cápsulas, capazes de transportar os astronautas para a estação espacial a partir do solo americano.

Além dos ventos fortes também a agitação do mar na zona do Oceano Atlântico onde se espera que caiam os destroços do foguetão levaram ao adiamento deste teste. Segundo explicação da NASA, o que deverá acontecer é que os destroços do Falcon 9 caiam no oceano após a explosão provocada intencionalmente, mas a cápsula deverá continuar o seu caminho até ceder à gravidade, acabando por cair no mar de paraquedas.

O novo teste ficou adiado para este domingo, dependendo das condições meteorológicas.