Iranianos nos EUA: “Isto não é a nossa guerra. Não devia ser assim”

Sam Sinai, 33 anos, é um cidadão americano nascido no Irão, de onde emigrou em 2008. Enquanto concluía o doutoramento na Universidade de Harvard, fundou a Dyno Therapeutics, empresa especializada em terapia genética. “Sempre que regresso ao Irão visito amigos médicos e constato as dificuldades nos hospitais, sobretudo a escassez de medicamentos devido às sanções [americanas]. Sinto-me de mãos atadas”, desabafa ao Expresso. “Os meus pais continuam por lá. Temo que, caso adoeçam, este sentimento de impotência se torne insuportável.”

O dilema de Sam subsiste um pouco por toda a comunidade emigrante iraniana residente nos Estados Unidos, a maior em todo o mundo, com mais de um milhão de pessoas. A tensão entre ambos os países, que na semana passada estiveram à beira de uma guerra, agudizou essa ansiedade coletiva.

