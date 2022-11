EUA. ‘Impeachment’ para eleitores indecisos

Os artigos de impeachment, isto é, as acusações, por escrito, que o Partido Democrata quer ver investigadas (abuso de poder e obstrução ao Congresso) e as razões que sustentam essas suspeitas foram literalmente levadas em mão, da Câmara dos Representantes para o Senado, quinta-feira. Este gesto simbólico deposita na mão dos senadores a responsabilidade de apurar a culpa ou a inocência de Donald Trump, terceiro Presidente na história dos Estados Unidos a enfrentar um processo de destituição.

