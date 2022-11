Remodelação do Governo foi um segredo bem guardado por próximos de Putin até ao último momento

Os planos do Presidente russo, Vladimir Putin, para remodelar o Governo foram um segredo bem guardado por ele e pelo seu círculo mais próximo até ao último momento, escreveu esta quinta-feira o jornal “The Guardian”.

“Foi um choque total no Governo”, sinalizou o analista político Konstantin Gaaze, a partir de Moscovo. Os membros do Executivo “não sabiam o que lhes estava a ser preparado, mesmo quando foram chamados para a reunião com o Presidente e o primeiro-ministro”, revelou ao diário britânico.

A remodelação inesperada, com a demissão de Dmitri Medvedev como chefe do Governo, e as anunciadas alterações à Constituição ajudarão Putin a garantir um lugar na governação da Rússia após 2024, o ano em que o seu atual mandato presidencial termina. No entanto, nota o “Guardian”, a seleção das figuras que fez pode ajudá-lo a cumprir um outro objetivo: gerir o conflito latente entre os grupos de interesse que gravitam em torno de Putin e que disputam por influência após a sua saída do Kremlin.

Mishustin, um tecnocrata leal, um ‘outsider’

Para a politóloga Ekaterina Shulman, o nome de Mikhail Mishustin, diretor dos Serviços Fiscais Federais desde 2010, é uma escolha neutra para primeiro-ministro, deixando as opções de Putin em aberto para o futuro. “Esta é uma pessoa cuja nomeação não transmite uma mensagem política”, defende, ao contrário de nomes como o ex-ministro das Finanças Alexei Kudrin, que é visto como um liberal, ou o presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev.

A nomeação de Mishustin “não implica que ele não possa tornar-se um sucessor, mas também não o indica”, sintetiza a politóloga.

O novo primeiro-ministro é visto como um tecnocrata leal, como um ‘outsider’, o que leva alguns observadores a levantarem dúvidas quanto a vir a tornar-se um eventual sucessor de Putin.

Por outro lado, o próprio Putin também era uma escolha improvável quando foi designado pelo então Presidente Boris Yeltsin em 1999. E, no entanto, meses mais tarde, assumiu o poder, onde se tem mantido desde então, ora como primeiro-ministro, ora como Presidente.

Os possíveis sucessores

Outras figuras influentes incluem o ministro da Defesa, Serguei Choigu, o presidente da Duma (Parlamento), Vyacheslav Volodin, o presidente do Conselho de Segurança russo ou o presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianin.

Também os CEOs da Rosneft (uma das três maiores empresas de petróleo e gás da Rússia), Igor Sechin, e da Rostec (empresa estatal de apoio ao desenvolvimento), são vistos como sucessores potenciais, aponta o “Guardian”.