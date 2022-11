Greenpeace incluída pela polícia britânica em lista de grupos extremistas

Um guia da unidade de contraterrorismo da polícia britânica inclui a associação ambientalista Greenpeace como uma organização extremista, ao lado de grupos e símbolos de extrema-direita e de supremacia branca.

O documento, revelado esta sexta-feira pelo jornal “The Guardian”, faz parte do treino destinado a médicos e professores no âmbito da estratégia “Prevent”, elaborada para que possíveis autores de terrorismo sejam identificados e travados.

Outras organizações incluídas na lista são a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) e a Extinction Rebellion (XR), que apela à desobediência civil e à resistência não-violenta com fins ambientalistas. A inclusão do XR já tinha sido noticiada na semana passada pelo “Guardian”; em resposta, a polícia britânica admitiu que se tratava de um “erro”.

O guia apela a que qualquer atividade suspeita relacionada com os grupos seja comunicada através de um portal na Internet pertencente à unidade de contraterrorismo, que usa o slogan “A ação combate o terrorismo” (“Action counters terrorism”).

Em resposta ao “Guardian”, a polícia sublinha que o guia pretende apenas aumentar a capacidade de identificação de símbolos e nota que há uma referência em que se explicita que “nem todos os signos e símbolos incluídos no documento têm interesse para o contraterrorismo”.

No entanto, o aviso apenas surge numa página em específico, junto a um conjunto de símbolos históricos de supremacistas brancos.

“Juntar ativistas ambientais e organizações terroristas no mesmo saco não vai ajudar a combater o terrorismo. Apenas vai manchar a reputação dos polícias dedicados. Como é que podemos ensinar às crianças a devastação causada pela urgência climática ao mesmo tempo que damos a entender que quem a tenta travar é extremista?”, pergunta o diretor executivo do Greenpeace no Reino Unido, John Sauven.