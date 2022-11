Eleições 2020. FBI partilhará informações com estados que forem alvo de ataques informáticos

A polícia federal norte-americana (FBI) vai partilhar informações sobre interferências informáticas, durante as eleições presidenciais de 3 de novembro, com os estados que forem alvo de ataques desse tipo. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelas autoridades federais.

Trata-se de uma alteração da política do FBI, que até agora informava os municípios e os estados afetados por interferências nos sistemas eleitorais, mas não partilhava quaisquer dados sobre ataques cibernéticos, nota a Associated Press.

O problema com o modo de atuação anterior é que colocava em causa a autenticidade das eleições, uma vez que os executivos locais e estaduais poderiam validar os resultados sem conhecimento de que estes poderiam estar comprometidos.

“ Um passo na direção certa em termos de segurança ”

Com a adoção desta nova política, o FBI informará em simultâneo os municípios e os responsáveis pelo processo eleitoral em cada estado. Esta é uma função que costuma ser desempenhada pelo secretário estadual.

A notificação deverá ser feita pessoalmente.

As alterações foram estudadas com o objetivo de melhorar a cooperação entre as autoridades locais e federais norte-americanas. À semelhança do que aconteceu em 2016, receia-se que haja intromissão da Rússia ou de outro país nas eleições em que Donald Trump procura conquistar um segundo mandato.

Os secretários dos estados do Ohio, Colorado e Virgínia Ocidental declararam, num comunicado conjunto, que a medida é “um passo na direção certa em termos de segurança”.