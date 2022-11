Condenada a prisão perpétua a enfermeira suspeita de ter assassinado 60 bebés

Foi esta quinta-feira condenada a prisão perpétua a enfermeira norte-americana suspeita de ter assassinado 60 bebés no Texas. Genene Jones, de 69 anos, declarou/se culpada pela morte de Joshua Sawyer, um bebé de onze meses a quem administrou um anticonvulsivo. “Espero que viva uma longa e terrível vida atrás das grades”, disse-lhe a mãe do menino durante o julgamento.

Os crimes de Jones sacudiram a América durante a década de 1980. Tida como uma profissional séria e de confiança, a mulher esteve ao serviço de um hospital e de uma clínica nos arredores de San Antonio e seria descoberta apenas pelo excesso de à-vontade, que a levou a tornar-se menos cuidadosa. Mas até hoje não foi possível perceber qual a sua motivação para matar as crianças.

Condenada a 99 anos de prisão, em 1984, pela morte de uma outra bebé - Chelsea McClellan, de 15 meses - a enfermeira viria a ser alvo de nova condenação meses mais tarde, por ter administrado a um bebé com apenas quatro semanas um poderoso anticoagulante. A criança sobreviveu, mas o caso valeu à enfermeira nova pena, de 60 meses.

Em 2018, após ter cumprido um terço do tempo, Genene Jones esteve quase para sair em liberdade, mas antes acabaria acusada por mais cinco mortes, dada uma investigação que permitiu reunir novos dados. Um desses casos foi o de Joshua. Quanto aos restantes, o Tribunal acabou por não conseguir fazer prova.

Só Jones saberá exatamente quantos bebés matou e porquê. As crianças morriam inexplicavelmente, com convulsões ou outros sintomas estranhos, mas em muitos casos não foi possível detetar nos corpos exumados restos de substâncias suspeitas ou elementos que provassem o crime.

Em relação a Chelsea McClellan, a quem Jones deu uma injeção com um relaxante muscular, foi a mãe da bebé que desconfiou. Minutos depois de Jones sair do quarto, o corpo de Chelsea ficou sem força, flácido, e a bebé deixou de respirar. O testemunho da mãe foi fundamental para a condenação, ainda que neste caso tenham sido encontrados no cadáver restos do anestésico.

Em 1984, durante o primeiro julgamento, a acusação especulou sobre a motivação de Jones, colocando duas hipóteses: ou o desejo de ser vista como uma profissional de exceção, por chamar os médicos, alertando para a situação das crianças, que ela própria provocava; ou o querer demonstrar que na localidade fazia falta uma unidade pediátrica de cuidados intensivos.

“Com esta pena, a maior probabilidade é a de que a condenada dê o seu último suspiro na prisão”, sublinhou um dos promotores. Jones será elegível para liberdade condicional daqui por 18 anos, quando tiver completado 87.