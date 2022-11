Marine Le Pen anuncia que é candidata à presidência de França em 2022

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, disse esta quinta-feira que tenciona candidatar-se à Presidência da República em 2022, naquela que será a sua terceira candidatura presidencial em França. "A minha intenção é a de avançar para um projeto de unidade nacional [...] que possa unir todos os franceses em torno de um projeto de alternância para recuperar o país", disse Le Pen num encontro com jornalistas em Paris.

Quando faltam mais de dois anos para as presidenciais, Le Pen é a primeira pessoa a anunciar uma candidatura. Nas últimas presidenciais, em 2017, a líder da extrema-direita ficou em segundo lugar na primeira volta, com 21,9%, contra os 23,7% obtidos por Emmanuel Macron, o mais votado. Na segunda volta, Macron derrotou Le Pen com 66,1% dos votos, contra 33,9%.

A candidatura para as presidenciais de 2022 terá de ser validada em 2021 em Congresso nacional do seu partido, a União Nacional (RN, ex-Frente Nacional).