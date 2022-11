Bombeiros especializados salvam árvores com mais de 200 milhões de anos na Austrália

As autoridades australianas deram esta quinta-feira raras boas notícias, na sequência dos incêndios florestais que têm fustigado o país nas últimas semanas. Um conjunto de árvores ancestrais com cerca de 200 milhões de anos foi salvo de uma série de incêndios que alastravam pelo sudeste do país.

A espécie da família araucariaceae, à qual os australianos se referem como as “árvores dos dinossauros”, tem menos de 200 exemplares selvagens, todos na região das Montanhas Azuis, a cerca de 150km de Sidney. Quando as chamas se aproximavam do Parque Nacional de Wollemi, foram enviados aviões de combate ao fogo. Mas o que tornou este salvamento especial foi o facto de as árvores se situarem numa espécie de “garganta” da montanha. Por lá, e em paralelo com o trabalho dos bombeiros, foi montado um sistema de irrigação que permitiu manter os solos molhados e salvar as árvores.

“O Parque Nacional de Wollemi é o único lugar no mundo onde estas árvores podem ser encontradas em estado selvagem e, com menos de 200, sabíamos que precisávamos de fazer tudo o que pudéssemos para as salvar", disse Matt Kean, ministro do ambiente do estado de New South Wales. O ministro explicou que o Governo fez tudo o possível para proteger estes pinheiros selvagens, classificando-o como uma “missão de proteção ambiental sem precedentes”.

Aí está outra das particularidades desta história. A localização das árvores, parecidas com pinheiros, é mantida em segredo, para evitar contaminação ou destruição da espécie. Sabe-se apenas que fica no interior do parque natural e que a espécie foi descoberta em 1994, quando se julgava extinta. Nessa altura, depois de analisadas as amostras, as árvores foram distribuídas por jardins botânicos de outros pontos do mundo, ficando o espaço do Parque Nacional de Wollemi como o único em que “as árvores dos dinossauros” podem ser vistas em estado selvagem. O fogo do qual foram salvas começou em outubro, destruiu mais de 500 mil hectares de floresta, e só agora foi dado como controlado.