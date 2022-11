“Welcome, welcome!” Maduro mostra-se disposto a aceitar acompanhamento internacional de legislativas

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou-se esta terça-feira disposto a aceitar o acompanhamento das Nações Unidas e de outros órgãos internacionais nas eleições deste ano para a Assembleia Legislativa, ainda sem data marcada.

Maduro descartou, no entanto, receber a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o seu secretário-geral, Luis Almagro.

No discurso anual sobre o Estado da União, proferido na Assembleia Nacional Constituinte, em Caracas, o chefe de Estado estendeu o convite à União Europeia e às demais organizações mundiais. “Portas abertas ao acompanhamento internacional... Welcome, welcome! [Bem-vindos, bem-vindos!]”, disse Maduro, citado pela agência de notícias France-Presse.

“Almagro, esse canalha”

“Quem não entrará neste país é Luis Almagro, esse canalha. A OEA e Almagro nunca mais entrarão na Venezuela”, sublinhou.

A OEA foi observadora nas últimas eleições presidenciais na Bolívia e apontou irregularidades que culminaram na renúncia de Evo Morales, um dos principais aliados de Maduro.

A oposição venezuelana, cujos principais partidos boicotaram as presidenciais de 2018, ainda não decidiu se participará no processo eleitoral que se avizinha.

Maduro, o “usurpador”

O líder da oposição, Juan Guaidó, que em janeiro de 2019 se autoproclamou Presidente interino da Venezuela, exige novas eleições presidenciais. A sua presidência interina foi reconhecida por meia centena de países, incluindo Portugal.

A maioria da oposição considera Maduro um “usurpador”, acusando-o de ter sido reeleito de forma fraudulenta.

A 5 de janeiro deste ano, Guaidó foi empossado presidente da Assembleia Nacional, após o voto favorável de 100 deputados aliados. No entanto, no mesmo dia, o congressista Luis Parra foi anunciado para a mesma posição, depois de receber o apoio de deputados próximos de Maduro. Guaidó e outros deputados da oposição denunciaram aquela sessão como “um golpe de Estado parlamentar”.