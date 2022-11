Eleições nos EUA: acabou o pacto de não-agressão entre Warren e Sanders

Os dados estavam lançados para que esse fosse um dos assuntos do sétimo debate democrata, o último antes das primárias do partido com vista às eleições de 3 de novembro nos EUA. Na segunda-feira, a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren tinha afirmado que o senador do Vermont Bernie Sanders lhe dissera em 2018 que uma mulher não poderia vencer as eleições. Esta terça-feira à noite (madrugada de quarta em Portugal Continental), Sanders voltou a negar ter dito tal coisa, classificando um comentário desse tipo como “incompreensível”.

O caso rompeu um pacto de não-agressão entre os dois candidatos que disputam os eleitores mais à esquerda. Além deles, qualificaram-se para o debate em Des Moines, no estado do Iowa, mais quatro candidatos à nomeação democrata para as eleições em que Donald Trump, apoiado pelo Partido Republicano, concorre a um segundo mandato: o ex-vice-Presidente Joe Biden, o mayor de South Bend, Pete Buttigieg, a senadora do Minnesota Amy Klobuchar e o filantropo Tom Steyer.

Warren e Klobuchar venceram todas as eleições

“O Bernie é meu amigo e eu não estou aqui para tentar lutar com o Bernie. Mas repare, essa questão sobre se uma mulher pode ou não ser Presidente foi levantada e é tempo de a atacar de frente”, sugeriu Warren. A senadora sublinhou que os homens em palco perderam, no seu conjunto, 10 eleições, enquanto as duas mulheres presentes venceram todas as eleições que disputaram.

“Eu venci todas as disputas, todos os lugares, todas as vezes. Venci nos distritos mais vermelhos [republicanos], venci nas áreas suburbanas, nas áreas rurais”, confirmou Klobuchar. Para a senadora do Minnesota, a eleição de governadoras em estados conservadores em 2018 são mais uma prova de que uma mulher pode vencer este ano a corrida à Casa Branca.

Depois de o debate terminar, Warren pareceu rejeitar um aperto de mão de Sanders. Os dois candidatos envolveram-se numa troca de palavras aparentemente belicosa que os microfones já não captaram.

A guerra no Iraque. “O Joe viu as coisas de maneira diferente”

O início do debate foi dominado pela escalada de tensões entre os EUA e o Irão. Os candidatos apresentaram as suas visões para o futuro da América no Médio Oriente, advertindo para o envolvimento em “guerras intermináveis”. O debate também ficou marcado pelas contendas entre Sanders e Biden em áreas como a política externa ou o comércio.

O senador, que votou contra a autorização de guerra no Iraque em 2002, criticou Biden por ter apoiado a invasão após ter ouvido os mesmos argumentos na então presidência de George W. Bush. “Pensei que estavam a mentir. Não acreditei neles nem por um momento. Fiz tudo o que pude para evitar aquela guerra. O Joe viu as coisas de maneira diferente”, assinalou Sanders.

Biden, ex-presidente do Comité de Negócios Estrangeiros do Senado, reconheceu que a votação que levou à invasão do Iraque em 2003 foi “um grande, grande erro” e lembrou que, enquanto vice-Presidente de Barack Obama, trabalhou para levar as tropas de volta para casa. “Foi um erro confiar que elas não iam para a guerra. Mas estou preparado para comparar com qualquer um neste palco o meu histórico geral de tudo o que fizemos”, sublinhou.

“Não sei se há algum acordo comercial que faça sentido para o senador”

No comércio, Sanders destacou que ele e Biden têm “uma diferença fundamental” no mérito dos acordos regionais de livre comércio, como o novo acordo de Trump com o México e o Canadá, que veio substituir o NAFTA. Sanders opõe-se-lhe e Biden apoia-o. “Não sei se há algum acordo comercial que faça sentido para o senador”, indagou o ex-vice-Presidente. O senador retorquiu que “a única razão” para estes acordos é “aumentar os lucros das grandes multinacionais”.

A 3 de fevereiro, os eleitores do Iowa dão o tiro de partida na votação da nomeação democrata, seguindo-se três debates nos três restantes estados que inauguram a votação: New Hampshire no dia 7, Nevada a 19 e Carolina do Sul a 25.

Num estudo de opinião, realizado entre 8 e 9 de janeiro, 23% dos democratas registados disseram que votariam em Biden, 20% em Sanders e 15% em Warren.