Internacional De olhos atentos a cada pedaço de mar (crónica a bordo do Ocean Viking) Cláudia Brandão, no Mediterrâneo Central

No Ocean Viking começaram os turnos de vigia, para prescrutar o horizonte à procura de “qualquer ponto na água, que pode ser qualquer coisa”. Se se tratar de um náufrago migrante e for resgatado para o navio, só lhe podem dar uma garantia. A voluntária na SOS Mediterranée Cláudia Brandão está a bordo e faz a crónica do segundo dia da missão