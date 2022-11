Câmara dos Representantes dos EUA vota a favor do envio do processo de destituição para o Senado, onde Trump será julgado

O debate foi curto mas nem por isso faltou tempo para o já esperado fel expelido de uma bancada para a outra. Apenas 20 minutos e ficou decidido - o processo de destituição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue mesmo para o Senado (228 votos a favor, 193 contra) onde tanto democratas como republicanos esperam poder ouvir várias testemunhas; uns com o objetivo de remover Trump do seu cargo, outros com o intuito de o ilibar das acusações de abuso do poder e obstrução à recolha de informação por parte dos investigadores que reuniram as “provas” (no entender dos democratas) para o impeachment.

O congressista Jerry Nadler, diretor do Comité Judicial que encabeça a lista de membros democratas destacados para liderar a acusação no Senado, disse em conferência de imprensa que “Trump traiu o país quando usou os poderes que lhe são conferidos pela posição que ocupa” e pediu ao Senado para “tomar com sérias” as provas que a Câmara dos Representantes lhe enviar. Os representantes dos democratas neste julgamento têm bastante responsabilidade. Os chamados “managers” são basicamente os advogados de acusação de Trump e vão estar presentes no Senado. O resultado de todo este processo pode depender deles e da sua capacidade para convencer ou não os republicanos mais moderados da culpa de Trump - o que fará com que, mesmo que no fim não votem pelo “impeachment”, concordem em convocar testemunhas, e-mails e outros documentos que a Casa Branca até agora não cedeu aos investigadores.

Nadler avisou ainda que os democratas reservam-se o direito e a autoridade de continuar a enviar provas aos senadores à medida que elas possam surgir. Já o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes (onde os democratas estão em maioria), Kevin McCarthy, disse, num discurso um pouco bizarro tal a carga emotiva, que “os pais fundadores da Nação temeram um dia como este”, argumentando que este processo não tem motivações reais, apenas representa um desejo insaciável dos democratas em perseguir o Presidente “por causa da sua personalidade”.

A Casa Branca entretanto já começou a responder, através de uma chamada coletiva com alguns jornalistas, a estes últimos desenvolvimentos no processo. Não avançou os nomes da equipa que vai representar Trump mas a fonte garantiu aos jornalistas que o julgamento não deve “durar mais de duas semanas” porque “o caso está esmagadoramente em favor do Presidente”. A Casa Branca recusou-se também a descartar o rumor de que Trump pode tentar, através dos tribunais, bloquear John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional, e outras testemunhas potencialmente danosas, de falar no Senado. “Não vamos adiantar-nos ao Presidente, apenas o Presidente exerce privilégios executivos. Acho justo dizer, porém, que seria extraordinário ver um conselheiro para a segurança nacional testemunhar sobre suas comunicações diretas com o Presidente sobre questões de política externa e segurança nacional. Portanto, é uma ponte que atravessaremos se for necessário, quando chegarmos a ela, mas seria uma situação extraordinária”, disse o funcionário “sénior”, cujo nome não foi revelado pela imprensa.

Caso o Senado decida mesmo chamar testemunhas, então o Presidente, confirmou a mesma fonte, também tenciona chamar as suas até porque, na visão da Casa Branca “até agora, neste processo, o Presidente não teve os seus direitos assegurados”. De qualquer forma, fica claro pela transcrição da chamada que está a ser partilhada pelos jornalistas que a ela tiveram acesso, que a Casa Branca não vê nos artigos de impeachment qualquer validade: "Não é plausível que haja testemunhas a serem chamadas" para este julgamento, concluiu.