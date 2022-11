Angela Merkel ao FT: “O Brexit é um grito de alerta”

O Brexit é um "grito de alerta" para a União Europeia. A expressão é usada por Angela Merkel durante uma entrevista ao "Financial Times", em que sublinha que a Alemanha "é demasiado pequena para, por si só, exercer alguma influência geopolítica" e é por esta razão que a chanceler germânica entende que o país deve aproveitar todos os benefícios do mercado único.

"Vejo a Europa como o nosso seguro de vida", afirma Merkel, e o abandono do Reino Unido deve merecer uma resposta forte. A UE deve tornar-se "atrativa, inovadora, criativa" e transformar-se num "bom lugar para a investigação e a educação", defende a líder alemã, que termina o seu quarto e último mandato em 2021. Nessas circunstâncias, "a competição poderá tornar-se muito produtiva", acrescenta, sublinhando que a Europa tem de identificar quais as capacidades tecnológicas de que carece e preencher as lacunas.

Sobre a união bancária no espaço europeu, Angela Merkel admite que a Alemanha ainda permanece "ligeiramente hesitante". O "nosso princípio" é o de que todos os estados-membros devem, em primeiro lugar, reduzir os riscos, antes de estes "poderem ser mutualizados" disse a chanceler. Prudência semelhante é aquela que Merkel revela sobre a união dos mercados de capitais dos estados-membros da UE, necessitada de uma harmonização da legislação sobre falências.

Durante a entrevista, a líder germânica afirma que as tensões entre os Estados Unidos e a Alemanha têm "causas estruturais" e não se resumem às dificuldades de relacionamento com Donald Trump. "Houve uma mudança" na perspetiva norte-americana sobre a Europa, afirma Merkel, e quer a UE, quer a Alemanha, têm vindo a descer na lista de prioridades dos Estados Unidos.

Barack Obama, explica a chanceler, já se referiu ao "século da Ásia" e isto significa que a Europa, do ponto de vista dos EUA, "já não se encontra no centro dos acontecimentos mundiais", algo que será verdade sob qualquer que seja o Presidente. Como resposta a esta alteração, Angela Merkel afirma que a UE precisa de assumir mais responsabilidades, nomeadamente com a a Defesa.

As relações transatlânticas vão manter-se cruciais em matéria de valores e de partilha de interesses, acredita a líder alemã, mas a Europa tem de construir a sua própria capacidade militar. Há regiões do mundo, entre as quais África, onde a UE deve estar preparada para intervir, se necessário.