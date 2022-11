“Sofisticado sistema de censura na Internet.” Human Rights Watch arrasa defesa dos direitos humanos na China

A Human Rights Watch olha para a China como um verdadeiro polvo que ameaça o “sistema internacional de direitos humanos” de várias formas. Para a organização internacional não-governamental, sediada em Nova Iorque, o país não só tem aumentado a repressão interna como procura enfraquecer a cooperação internacional em torno desses direitos, que considera lesivos dos seus interesses.

“Se não forem contrariadas, as ações de Pequim pressagiam um futuro distópico em que ninguém está fora do alcance dos censores chineses, e com um sistema internacional de direitos humanos tão enfraquecido que já não servirá como contrapeso para a repressão governamental”, escreve o diretor executivo da Human Rights Watch, Kenneth Roth, num longo artigo que abre o relatório anual da instituição sobre os direitos humanos no mundo, divulgado esta terça-feira.

O responsável também escreve sobre o assunto num artigo de opinião publicado no Expresso, esta terça-feira, e em que pede aos governos europeus e à União Europeia para “expressar uma opinião unânime” sobre a “repressão mais vasta e brutal efetuada na China em décadas”. Alega ainda ter sido impedido de entrar no domingo em Hong Kong, onde planeava lançar o relatório, por “razões de imigração”.

No relatório, a China é acusada de “construir um estado de vigilância tecnológica Orwelliano” e um “sofisticado sistema de censura na Internet” para suprimir as críticas. No estrangeiro, usa a força económica para “silenciar críticos”, sejam eles “uma companhia estrangeira ou universidade” ou pessoas que usam “avenidas reais ou virtuais de protesto público”.

São dados vários exemplos: a ameaça de despedimento feita pela companhia áerea de Hong Kong Cathay Pacific aos funcionários que participassem em manifestações pró-democracia; o comportamento de responsáveis de marcas como a Volkswagen e a cadeia de hotéis Marriott; e até a remoção digital de uma bandeira da sequela de “Top Gun.”

China contribui para o sofrimento de sírios, rohingya e dos venezuelanos

As violações de direitos humanos apontadas por Roth à China são muitas: “desigualdade de rendimentos crescente, acesso discriminatório a benefícios públicos, acusações de corrupção seletivas” e o abandono de um elevado número de crianças – uma em cada cinco – na China rural, uma vez que os pais têm de procurar emprego noutras zonas do país. A tese de que o crescimento económico iria gerar uma classe média que depois exigiria direitos é considerada ilusória.

john macdougall/getty images

“Esconderam as demolições forçadas e as deslocalizações, as feridas e as mortes que acompanham alguns dos grandes projetos de infraestruturas do país e as incapacidades permanentes resultantes de alimentos e medicamentos inseguros e não regulamentados. Até subestimam deliberadamente o número de pessoas com deficiências”, aponta.

Fora de portas, o diretor executivo da Human Rights Watch acusa a China de se ter tornado hábil a bloquear medidas para proteger populações em perigo, por recear que o exemplo dado se possa virar contra práticas internas repressivas. Além da sua “voz” e “influência”, usam por vezes o veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Exemplos: “civis sírios que enfrentam ataques aéreos indiscriminados de aviões russos e sírios; a limpeza étnica dos muçulmanos rohingya das suas casas pelo exército do Myanmar [antiga Birmânia]; civis yemeni sob bombardeamento e bloqueio pela coligação liderada pelos sauditas; e o sofrimento dos venezuelanos com a devastação económica provocada pela má gestão e corrupção de Nicolás Maduro”.

A organização sugere que os governos mundiais e as instituições internacionais frisem que os abusos são responsabilidade do governo do país – liderado há décadas pelo Partido Comunista, sob um sistema unipartidário – , que "nunca foi eleito e não representa o povo". Os responsáveis chineses envolvidos nas detenções de uigures, no conflito de Xinjiang, devem ter as suas contas em bancos estrangeiros congeladas.

Trump, Bolsonaro e Guterres também estão nas críticas

A China não é, naturalmente, o único país criticado no 30.º relatório anual, que se refere ao período compreendido entre o final de 2018 e novembro de 2019 e em que são abordados mais de 100 países – Portugal não é analisado e apenas merece três notas de rodapé. Duas mencionam o passado colonizador do país em Angola e uma terceira refere-se a uma resolução do Parlamento Europeu que recomendava aos estados-membros que fosse banida a prática de cirurgias “normalizadoras” em crianças intersexo. Portugal “tomou alguns passos” para banir esta “prática discriminatória”, ainda em 2018, com a aprovação de uma lei da identidade de género.

joe raedle/getty images

Boa parte das críticas são feitas também à boleia da China: líderes como Donald Trump, dos EUA, Narendra Modi, da Índia, e Jair Bolsonaro, do Brasil, reprimem “o mesmo corpo internacional de defesa dos direitos humanos que a China está a minar, galvanizando os seus públicos com lutas imaginárias com os ‘globalistas’, que se atrevem a sugerir que os governos mundiais se devem reger por princípios idênticos".

Em 2019, os Estados Unidos “retrocederam” em termos de direitos. “A administração Trump pôs em prática políticas de imigração desumanas e promoveu falsas narrativas que perpetuam o racismo e a discriminação”, para além de ter enfraquecido os direitos da comunidade LGBT e a capacidade dos americanos acederem a serviços de saúde. Na indústria, houve uma desregulação que põe “a saúde e segurança das pessoas em risco”.

No Brasil, Bolsonaro “abraçou uma agenda antidireitos”, apesar de algumas medidas terem sido bloqueadas “pelos tribunais e pelo Congresso". Destaca-se a lei que o Presidente quer aprovar para restringir condenações a polícias que assassinem suspeitos, assim como as opções ambientais, que “deram luz verde a redes criminosas” envolvidas no negócio da madeira e que usam “intimidação e violência contra os indígenas”.

Por outro lado, países que eram outrora fiáveis na defesa dos direitos humanos “abandonaram em grande parte” essa missão. Trump tem estado mais interessado em "abraçar amigáveis autocratas do que em defender padrões de direitos humanos que eles ignoram”; a União Europeia está focada no Brexit, “obstruída por estados-membros nacionalistas” e dividida sobre a questão migratória. Os protestos na “Argélia, Sudão, Líbano, Iraque, Bolívia, Rússia e Hong Kong" têm sido acompanhados com uma “inconsistência” que permite que a China diga que as preocupações com o padrão de direitos humanos são mais “uma questão política do que de princípio”.

António Guterres também é criticado por não ter exigido publicamente que a China termine com a “detenção em massa de povos túrquicos”, uma referência ao conflito de Xinjiang, no extremo-oeste da China, em que participam grupos separatistas uigures. Em contrapartida, o secretário-geral das Nações Unidas “contenta-se em louvar” as proezas económicas do país.

Há igualmente um capítulo dedicado a Angola, país que fez “alguns progressos no respeito pela liberdade de expressão e de reunião” e em que se salienta a descriminalização da homossexualidade. Porém, é recordada a repressão em “protestos pacíficos” nas províncias de Cabinda e Lunda Norte.