Boris Johnson rejeita pedido para realização de segundo referendo sobre independência da Escócia

Boris Johnson rejeitou o pedido do Governo escocês para a realização de um novo referendo sobre a independência da Escócia. A posição formal foi transmitida por carta à chefe do governo autónomo, Nicola Sturgeon, a quem o primeiro-ministro britânico lembra o facto de ela e o seu antecessor, Alex Salmond, terem prometido que o referendo de 2014 seria uma oportunidade “única no espaço de uma geração”.

Sturgeon já reagiu, para considerar esta recusa “insustentável”. “A democracia prevalecerá”, afirmou.

No pedido apresentado em dezembro, com vista à realização de um novo referendo, a líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP) lembrava o resultado desta força nas eleições de 12 de dezembro, e os 48 (dos 59) assentos conquistados na região, considerando-o um “mandato democrático” para realizar o segundo referendo.

O argumento não convenceu Boris Johnson, que recusa agora autorizar a necessária transferência de poderes, inviabilizando a consulta. Através do Twitter, o líder britânico partilhou a carta enviada a Nicola Sturgeon, onde pode ler-se que “outro referendo sobre a independência manteria a estagnação política que a Escócia tem enfrentado na última década”.

“É hora de trabalharmos todos juntos para unirmos todo o Reino Unido”, escreveu ainda o primeiro-ministro.