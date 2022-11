Área ardida no Brasil em 2019 é equivalente a meia Península Ibérica

Em 2019, no Brasil, arderam 318 mil quilómetros quadrados de área florestal, segundo dados do projeto Queimadas, do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A área equivale a mais de metade da Península Ibérica (596.740 km²) e a cerca de 3,5 vezes o território nacional.

A área consumida pelo fogo é quase o dobro da registada em 2018 (170.000 km²), mas, ainda assim, houve dois anos com piores resultados na década passada: 2012 (391.000 km²) e 2015 (354.000 km²).

Pela primeira vez desde que os dados foram recolhidos, em 2002, este é o primeiro ano em que se verificou um aumento de área queimada em todos os seis biomas, ou seja, nas regiões brasileiras que compreendem grandes ecossistemas. A maior subida registou-se no Pantanal (573%), seguida de Pampa (127%), Caatinga (118%), Cerrado (74%), Amazónia (68%) e Mata Atlântica (46%).

A explosão de área ardida no Pantanal – considerada pela UNESCO como Património Natural Mundial e Reserva da Biosfera – não é especialmente alta em termos absolutos (20.835 km²), mas representa 13,9% do território do bioma e é o maior índice registado nos últimos 15 anos.

Em declarações citadas pelo site UOL, André Luiz Siqueira, diretor-presidente da organização não governamental Ecoa, justifica o aumento exponencial na região com o facto de ter sido “um ano muito seco” e em que houve mais dois meses de queimadas em relação à média.

O facto de o território fazer fronteira com a Bolívia – que teve um ano complicado em termos de incêndios e com quem o Brasil deixou de cooperar a nível governamental – é outra parte da explicação.

Por sua vez, o Cerrado (em que arderam 148.648 km², uma área já por si maior do que o território de Portugal), é tradicionalmente a que apresenta “o maior número de focos e área queimada no país”.

Na Amazónia, destaca-se o facto de o aumento de área ardida (68%) ser muito inferior ao aumento do número de ignições, que foi de apenas 30%. Ou seja, mais do que aumentarem em número, os incêndios na região foram muito mais devastadores.