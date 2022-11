“Não se pode sair assim da realeza”: o dia em que o Brexit não foi a saída mais importante

Dizem que a rainha Isabel II se vai encontrar com Michel Barnier para pedir conselhos. Barnier, que é o negociador chefe da União Europeia para o Brexit, domina a técnica de ajustar posições e definir saídas. Esta experiência pode ser útil para a monarca que nos últimos dias descobriu que terá de lidar com outro ‘exit‘: o Megxit. Este encontro é apenas imaginário, uma graça que já foi feita pela imprensa britânica e replicada várias vezes nas redes sociais. O anúncio do afastamento de Harry e Meghan Markle da família real britânica não caíram bem junto da coroa e, na verdade, não é claro o que esta decisão implica ao certo. E para o definir a rainha chamou Harry, Meghan, William e Carlos a Sandringham House nesta segunda-feira para discutirem o assunto.

“A rainha convidou o Barnier para ir ao palácio tomar chá e apontar uma dicas de como negociar o Brexit com a nora”, diz em tom de brincadeira José de Bouza Serrano, diplomata, especialistas em protocolo e autor do livro “As Famílias Reais dos Nossos Dias”. E, mais sério, defende: “Chegou uma jovem moderna, gira e divertida com um passado diferente e sem base real. As coisas não podem ser assim. Não podem reagir como burgueses. não pode haver este tipo de atitudes, que provam que Meghan não estava preparada para integrar este universo mais complexo da realeza. Não, não, não. Não se pode sair assim da realeza. é uma traição enorme.”

Avó, pai e os dois filhos estiveram presencialmente no encontro. Meghan encontra-se no Canadá com o filho e participou via Skype. A manutenção dos títulos, onde e como vão viver, se continuam a fazer parte do núcleo duro da família real, o financiamento e quais os seus papéis na representação da monarquia foram algumas das questões a resolver.

“Esta decisão é censurável no seio da família real: tiveram o casamento que quiseram, a cobertura mediática que quiserem, fizeram o que quiseram, têm a casa que quiseram, têm os títulos. Não podem agora de repente deitar tudo fora e fazer as coisas à sua vontade”, sublinha Bouza Serrano, lembrando que mesmo que abdiquem do financiamento que provém dos impostos pagos pelos britânicos, “haverá sempre despesas por serem membros da família real como por, exemplo, a segurança permanente”.

Harry, o substituto

Apesar de Harry ser hoje apenas o sétimo na linha de sucessão, cresceu como o substituto. Como irmão mais novo do herdeiro, não teve a preparação e acompanhamento que William teve. Mas mesmo assim, defende o antigo embaixador, isso não lhe dá o direito de abandonar a família real. “Nasceu naquele meio, naquela família e terá que acatar que o seu soberano - seja o pai ou a avó - decidir para ele. Não tem autonomia, não tem vida própria. Tudo é coordenado em função do que a rainha manda fazer. Não há liberdade. A rainha é fonte de todas as honras”, defende.

O trauma que Harry viveu com a morte da mãe, “que foi perseguida pela imprensa e tinha uma vida infernal”, influenciou a decisão do jovem casal, acredita Bouza Serrano. No entanto, foi a incapacidade de Meghan Markle se adaptar à vida na realeza que precipitou a situação.

“Ele gosta muito de Meghan e é normal que esteja de coração aberto às queixas dela, tal como é normal que queiram seguir o caminho deles. No entanto, quando se tem as vantagens e os privilégios que eles têm, é preciso saber viver com os inconvenientes”, diz, considerando que a atriz norte-americana está muito fragilizada, sobretudo após a maternidade. “Pertencer a uma família real e fazer parte de uma instituição como a casa Windsor é muito pesado. Há um escrutínio diário, permanente e violento. Portanto, as pessoas simplesmente não aguentam. Ou começam a ser desde o berço educadas para aquilo - e mesmo assim ainda lhes custa - ou então é muito difícil. É é um desgaste completamente desproporcionado”.

Para Bouza Serrano, ainda é possível que os duques de Sussex recuem na decisão, até porque “há muitos argumentos de peso a ter em conta” e, apesar do “mal já estar feito”, “a autoridade real vai impor-se”. “Os britânicos gostam muito da rainha e muitos acham que Harry tratou mal a avó e que deveria ter tratado do assunto de outra forma. Por vezes, as monarquias não caem por força das repúblicas, são os atos dos monarcas e das suas famílias que as gastam”.

Na semana passada, Harry e Meghan anunciaram que se iriam afastar da família real britânica e passar mais tempo nos Estados Unidos - não deixando completamente o Reino Unido. Num comunicado, os duques de Sussex diziam querer ser “financeiramente independentes” da rainha e trabalhar.

“Escolhemos fazer este ano uma transição e começar progressivamente um novo papel desta instituição. Temos o objectivo de nos afastarmos como ‘membros seniores’ da família real e começar a trabalhar sermos financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar completamente a Sua Majestade”, pode ler-se no comunicado divulgado após “muitos meses de reflexão e discussão interna”.

A ideia do casal é a de se dividirem entre o Reino Unido e os Estados Unidos, não deixando de “honrar o dever” para com a rainha e a Commonwealth. “Este equilíbrio geográfico vai permitir-nos criar o nosso filho num ambiente de gratidão pela tradição real em que nasceu, enquanto ao mesmo tempo dá espaço à nossa família para se focar num novo capítulo, incluindo o lançamento da nossa organização de caridade.”

No final do ano passado, os duques de Sussex avançaram com um processo contra dois dois tablóides por alegadas escutas telefónicas ilegais, os jornais “Sun” e “Mirror”. A decisão reforçou a luta de Harry contra os tablóides britânicos, que têm escrutinado detalhes íntimos da ex-atriz. Dias antes, Meghan Markle também processou o “Mail” por suposta violação de direitos de autor e outras violações civis, depois de este jornal ter publicado uma carta que a duquesa escreveu ao pai.

A 6 de maio do ano passado nasceu o primeiro filho do casal. Desde então, o escrutínio mediático em torno da família aumentou e o casal chegou mesmo a falar publicamente sobre a dificuldade de pertencer à família real, de ser pai e mãe assim como em lidar com a imprensa. Durante o Natal, os duques fizeram uma pausa nos compromissos e voaram até ao Canadá para umas férias.

Harry tem 35 anos e Meghan 38, casaram-se em 2018 depois de se terem conhecido através de amigos em comum. O filho do príncipe Carlos e Diana Spencer é o sexto na linha de sucessão ao trono. O primeiro é o seu pai, seguem-se o irmão mais velho, William (duque de Cambridge), e os três sobrinhos: George, Charlotte e Louis.