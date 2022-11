Milionário japonês procura mulher para o acompanhar à lua

O bilionário japonês Yusaku Maezawa vai à lua, mas não quer ir sozinho. Procura por isso uma “mulher especial”, disposta a acompanhá-lo na missão a bordo do Big Falcon Rocket, de Elon Musk, agendada para 2023.

Em causa pode estar mais do que uma viagem espacial. Aos 44 anos, o fundador da Zozo, a maior plataforma online de venda de roupa no Japão, está novamente solteiro e não esconde que procura um novo amor. Saído de uma relação recente com uma atriz japonesa, Maezawa quer partir para uma nova etapa, afirma, e encontrar uma parceira de vida.

Para a sua acompanhante à lua, aceita agora propostas de “solteiras com 20 anos ou mais”, que queiram aproveitar a vida ao máximo. As candidatas devem ainda ter uma personalidade “brilhante e positiva”. O prazo para as inscrições termina a 17 de janeiro, mas a escolhida só será anunciada no final de março.

A procura de Yusaku Maezawa vai mesmo ser transformada num documentário, a ser transmitido pelo serviço de streaming AbemaTV.

Esta não é a primeira iniciativa do empresário a merecer notícia. Na semana passada, ele prometeu doar aleatoriamente 1 milhão de ienes (mais de 8.200 euros) a 1.000 dos seus 7 milhões de seguidores no Twitter, oferta que explicou fazer parte de uma “experiência social”, para avaliar se o dinheiro os faria mais felizes.