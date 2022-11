Evo Morales pagou 1,3 milhões de euros a atual consultora do Podemos por vídeos para as redes sociais

O governo boliviano pagou pelo menos 1,3 milhões de euros a uma consultora mexicana, a Neurona Consulting, por 169 “mini vídeos” e GIF para as redes sociais. A notícia é avançada na edição desta segunda-feira do espanhol “El Mundo”, que acrescenta que o caso remonta a 2017 e 2018 e que o conteúdo digital servia “para exaltar as conquistas do executivo”.

No final de 2018, ainda Morales ocupava a cadeira da presidência, o pagamento foi feito pelo Banco Central da Bolívia à empresa, que tinha como assessor Juan Carlos Monedero, co-fundador do partido espanhol Podemos (que logo em 2015 o abandonou, em desacordo com a direção). Acontece que, três meses depois, a Neurona Consulting passou a trabalhar para o mesmo Podemos, produzindo propaganda digital para o partido durante as eleições gerais em Espanha, que ocorreram em abril de 2019, e repetindo a dose nas regionais de maio.

Na Bolívia, o final de 2019 foi tenso, com confrontos na rua a acabar com a queda do presidente, por alguns vista como um golpe de Estado — Morales está atualmente exilado na Argentina. O governo interino que o substituiu, liderado por Jeanine Áñez, acusa agora o antecessor de criar um esquema de contratos fraudulentos com a consultora mexicana como forma de desviar dinheiros públicos para ‘partidos irmãos’ na Europa. Entre eles, claro, o Podemos de Pablo Iglesias, atual vice-presidente do governo espanhol.

É por isso que o ex-governante boliviano não é o único a estar a braços com a justiça. Do lado espanhol, num editorial do diário que publica a história, exige-se que Iglesias esclareça se houve ou não recebimento de fundos vindos de outro estado, algo expressamente proibido pela lei espanhola de financiamento de partidos. O líder do Podemos foi chamado a prestar declarações pelo Ministério Público boliviano, que fez o mesmo pedido a Monedero.

juan carlos hidalgo

O conteúdo publicado pelo governo boliviano e produzido pela consultora consistia em vídeos de entre 30 segundos a dois minutos, além de GIF e postais digitais. O contrato, segundo o “El Mundo”, era também justificado por motivos genéricos ou ambíguos como “transmissão de conhecimento” e é um de quatro contratos celebrados entre o governo de Morales e a Neurona Consulting que estão a ser investigados.

A atual ministra da Comunicação boliviana, Roxana Lizárraga, cita uma auditoria para apontar para danos económicos superiores a 13 milhões de bolívares (cerca de 1,7 milhões de euros), numa investigação que se estende a outros membros do anterior executivo. São acusados de “uso indevido de influências”, “negociações incompatíveis com o exercício de funções públicas”, “incumprimento de deveres”, “falsidade ideológica” e “conduta anti-económica”.