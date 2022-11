Era uma vez um príncipe que se quis tornar uma marca

O anúncio, feito pelo príncipe Harry e pela mulher, Meghan Markle, de que o casal tenciona afastar-se dos deveres habituais dos 'senior royals' (entenda-se: inaugurar hospitais, abrir certames florais, comparecer em cerimónias de importância bastante variável, entre outros eventos), não terá sido inteiramente surpreendente, mas ainda assim parece ter chocado a família real. O príncipe William, irmão de Harry e futuro rei, terá dito que ia deixar de pôr o braço à volta do seu irmão, como fez até hoje. E os tablóides britânicos, sempre atreitos à indignação fácil, verberaram Harry por desertar da família e por não ter informado previamente a rainha da sua decisão.

Como um dos motivos aparentes de Harry e de Meghan é justamente a perseguição de que dizem ser alvo por parte dos tablóides - a quem o príncipe nunca perdoou a responsabilidade que tiveram na morte da mãe, falecida num acidente de automóvel quando tentava fugir-lhes - essas críticas devem ser as que o maçam menos. Também o desgosta o modo depreciativo como tratam Markle, em tom por vezes racista (Meghan é parcialmente negra, algo inédito na família real britânica). E as inclinações progressistas do casal são um maná para o populismo reacionário de muitos colunistas.

Crucial para Harry é conseguir manter o seu estatuto de realeza senior ao mesmo tempo que renuncia às obrigações e limitações inerentes. O objetivo dos duques de Sussex (título formal de Harry e Meghan) é o de tornarem-se "financeiramente independentes". Para isso, registaram a marca "Sussex Royal" no Reino Unido, na Europa e nos EUA, tencionando usá-la numa grande variedade de produtos e serviços, desde livros, roupas e artigos de papelaria até serviços de aconselhamento emocional. A saúde mental é um dos interesses do príncipe, que já referiu como a morte da princesa Diana, e em particular o facto de ter sido obrigado a acompanhar publicamente o percurso do caixão pelas ruas de Londres, o deixou traumatizado à entrada da adolescência.

O termo 'real', contudo, tem proteção especial na lei britânica, e não o regista quem quer. Ao proporem-se ganhar a vida como pessoas comuns, Harry e Meghan estão a fazer algo que os 'senior royals' nunca fizeram em Inglaterra. Uma advogada especialista em propriedade intelectual, Sally Britton, explica ao "Guardian": "Eles têm claramente uma marca de sucesso. A questão é a de saber se a rainha lhes vai permitir continuar a usar 'real' e a coroa no seu logotipo ou se eles tencionam continuar a usá-los independentemente dos desejos dela. Poderia haver um 'rebrand' dos Sussex, mas isso também poderia criar um desenvolvimento muito interessante em relação ao papel futuro da monarquia e ao seu financiamento".

O modelo dos Obama: lucrar mas sem perder a classe

Atualmente, grande parte do financiamento que Harry recebe - 95 por cento - tem origem no Ducado de Cornwall, pertencente ao seu pai (Harry também herdou da sua mãe 20 milhões de libras, cerca de 23,3 milhões de euros). Os outros cinco por cento provêm do governo, como contrapartida do desempenho de funções oficiais de representação. É a esta parte que o príncipe agora quer renunciar, compensando-a com o dinheiro que passará a ganhar por si mesmo.

O registo da marca "Sussex Royal" começou por ser feito no Reino Unido, e quando foi noticiado que os duques ainda não o tinham feito noutros lugares aconteceu o que é costume nesses casos: oportunistas resolveram aproveitar-se. Um certo John Burnett, baseado em Malta, já antes havia tentado, sem sucesso. Agora, foi alguém que vive em Itália e quer usar a marca numa variedade de produtos, incluindo joalharia, brinquedos, artigos desportivos e joalharia, no espaço da União Europeia. É mais uma batalha a vencer.

No fundo, são dores de crescimento de um negócio que está a começar. Jeetendr Sehdev, um especialista em branding citado pelo "New York Times", nota que por enquanto a marca Sussex tem um alcance limitado: "Harry e Meghan juntos têm dez milhões de seguidores no Instagram, o que é eclipsado por Cristiano Ronaldo com quase duzentos milhões". Compara a marca deles a uma start-up: "Há imenso potencial, mas nenhum valor demonstrado para já". Porém, nota que ninguém recusará encontrar-se com eles, o que é uma vantagem enorme.

Também citado pelo "Times", um co-fundador de uma empresa que representa celebridades que andam pelo circuito internacional de oradores diz que Harry e Meghan entrariam diretamente para o escalão mais alto nessa área, com cachés bem dentro dos seis algarismos (isto é, acima de cem mil dólares).

Um veterano de relações públicas em Hollywood igualmente citado pelo "Times", Howard Bragman, refere um exemplo que várias outras pessoas têm mencionado: o do casal Obama. "Os Obama são um grande modelo de como fazer dinheiro e manter a classe. Eles podiam descobrir projetos que sejam comoventes e às vezes Meghan podia aparecer neles. Se é um documentário, talvez Harry possa narrá-lo".

O problema de Harry é que o valor da sua marca tem a ver com um elitismo de natureza superior - a aura da família real britânica. Quanto mais ele a vender, menos ela poderá valer. Este é um fator que terá pairado sobre a mini-cimeira familiar destinada a discutir o assunto que a rainha marcou para esta segunda-feira e que terminou com uma declaração pública de Isabel II em que a rainha afirmou “respeitar e entender” o desejo de Harry e Meghan de viver uma vida “mais independente”.

Daqui para a frente, o casal tenciona passar muito mais tempo na América do Norte, onde os pruridos em matéria de realeza e do que lhe é ou não permitido são muito menores.