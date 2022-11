Crise de opioides nos EUA: Executivos de empresa farmacêutica enfrentam pena de prisão

Muito se tem falado sobre a necessidade de responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a crise de opioides que mata, em média, 130 pessoas por dia nos EUA. Mas se muitas das maiores empresas farmacêuticas têm feito acordos multimilionários, que incluem o pagamento de indemnizações e de tratamentos contra a dependência, para evitar os tribunais, há uma, a Insys Therapeutics, que não escapou ao julgamento e à condenação.

O antigo presidente executivo da empresa, o multimilionário John Kapoor, e outros quatro executivos, foram acusados de extorsão (foi a primeira vez que dirigentes de topo de uma empresa farmacêutica foram condenados no contexto da crise dos opioides no país) ao terem montado um esquema a nível nacional em que subornavam médicos para prescreverem um dos seus medicamentos, o potente analgésico Subsys (fentanil em spray, utilizado para aliviar a dor grave e crónica) a doentes que não precisavam deste tratamento.

De acordo com os procuradores federais responsáveis pelo caso, o esquema consistia em convidar médicos que se sabia terem um historial significativo de prescrição de analgésicos opioides para participarem em palestras que na realidade eram uma farsa, em troca de somas avultadas de dinheiro. Representantes da empresa terão depois “mentido sistematicamente” a companhias de seguro para garantir a cobertura do medicamento referido, cujo custo podia ascender aos 19 mil dólares (17 mil euros) por mês.

A defesa de John Kapoor alegou na altura, isto é, em maio de 2019, data do julgamento, que o antigo presidente executivo não estava a par de quaisquer atividades ilegais por parte da empresa, e responsabilizou os outros executivos que se assumiram culpados e aceitaram colaborar com os procuradores. O júri não se deu, no entanto, por convencido, e acabou por considerar Kapoor culpado também.

Parte das acusações haveriam, no entanto, de cair meses depois, quando um tribunal de Massachusetts considerou que não havia provas suficientes de que os executivos da Insys pretendiam, de facto, que os médicos a quem pagaram prescrevessem o medicamento fabricado pela empresa a pessoas que não necessitavam dele. De acordo com a juíza desse tribunal, as provas recolhidas, apesar de revelarem que não houve preocupação sobre se o tratamento era adequado ou não, não mostram que houve intenção de prescrevê-lo a doentes que não necessitavam de o fazer. Apesar deste reverso, a juíza recusou-se a aceder ao pedido da defesa para marcar novo julgamento e os os arguidos foram considerados culpados de outros crimes, como fraude.

Têm sido tempos complicados para a Insys Therapeutics. Um mês depois de os seus executivos terem sido considerados culpados, a empresa fez um acordo com o Departamento de Justiça para o pagamento de 225 milhões de dólares (cerca de 202 milhões de euros), reconhecendo nesse contexto ter subornado médicos. Cinco dias depois, pediu insolvência, tendo substituído aquele que era, à época, o seu presidente executivo, Saeed Motahari, por outro que só aguentou seis meses no cargo.

A leitura das sentenças estava marcada para esta segunda-feira, num procedimento que se espera que dure cerca de duas semanas, terminando assim a 23 de janeiro. Os procuradores federais recomendaram que Kapoor seja condenado a 15 anos de prisão, enquanto a defesa sugeriu apenas um ano de prisão. Para os restantes executivos da empresa — Michael Gurry, Richard Simon, Joseph Rowan e Sunrise Lee — foram pedidos pelos procuradores entre seis a 11 anos de prisão, e 66 meses e 60 meses para outros dois antigos executivos, Michael Babich e Alec Burlakoff.