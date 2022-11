Oriol Junqueras em entrevista exclusiva ao Expresso a partir da prisão de Lledoners: “O Estado espanhol está a destruir a sua reputação”

Oriol Junqueras goza de imunidade desde que foi eleito para o Parlamento Europeu (PE), em maio de 2019, antes de ser condenado a 13 anos de cadeia por sedição. Mas esta sexta-feira, já depois da entrevista realizada o Tribunal Europeu decidiu acatar a decisão do Supremo espanhol e removeu-lhe o título de deputado. Junqueras, antigo vice-presidente da Catalunha, considera que o novo Governo espanhol abre uma oportunidade para abordar o conflito catalão de uma perspetiva política e nega que o seu partido tenha traído a causa ao viabilizar a investidura do socialista Pedro Sánchez. Autocrítica é, de resto, algo que se recusa a fazer.

Em que posição fica o Supremo Tribunal perante os órgãos judiciais da União Europeia (UE), ao recusar-se a autorizar a sua tomada de posse no PE?

Esta decisão deixa o Estado espanhol fora da legalidade europeia. É a demonstração de que somos [Junqueras e outros oito dirigentes independentistas catalães] presos políticos e que agem por vingança, e não em busca de justiça. A sentença do TJUE é muito clara. Sou eurodeputado, tenho imunidade e devia estar em liberdade. Não cumprir isto é ir contra a própria UE. Quanto mais demorarem a corrigir a sua atitude, mais duro será o golpe que sofrerão. Ultrapassaram os limites imagináveis, estão a destruir o seu próprio Estado e a sua reputação internacional.

Até que ponto a atitude do novo Governo em relação ao seu caso pode afetar a estabilidade política em Espanha?

Há que cumprir o compromisso de criar uma mesa de negociação entre os governos de Espanha e da Catalunha para resolver o conflito político existente. Se não cumprirem e a negociação não avançar, será muito difícil levar a cabo a legislatura.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.