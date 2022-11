Fundo para Transição Justa: 7,5 mil milhões para transição energética

A Comissão Europeia deverá propor 7,5 mil milhões de euros de dinheiro novo para o futuro Fundo para a Transição Justa, apurou o Expresso junto de fontes comunitárias e europeias. O montante é superior ao falado em dezembro (cinco mil milhões), aquando da apresentação do Green Deal (Pacto Ecológico Europeu). No entanto, representa apenas uma pequena parte de um complexo Mecanismo que quer mobilizar pelo menos 100 mil milhões de euros em sete anos.

O dinheiro serve para ajudar as regiões europeias mais dependentes de combustíveis fósseis a fazerem a transição energética, numa Europa que quer atingir a neutralidade climática em 2050. Em cima da mesa estão três formas de financiar projetos e apoiar os Estados-membros.

O primeiro pilar é do Fundo para a Transição Justa (FTJ), o único que deverá funcionar com base em subsídios. Do Orçamento Comunitário para 2021 a 2027 - que tem ainda de ser negociado pelos Estados Membros - deveriam sair 7,5 mil milhões de euros. Só que para conseguir aceder a este dinheiro, os Governos teriam obrigatoriamente de mexer também nos seus envelopes nacionais.

Por cada euro que vão buscar ao FTJ, os países têm de colocar num determinado projeto entre 1,5 e 3 euros dos fundos regionais - a decidir pelos Governos - e somar-lhes ainda uma parte de cofinanciamento nacional.

Tudo somado, a Comissão Europeia espera mobilizar pelo menos 30 mil milhões de euros através do Fundo para a Transição Justa. Entre 11,25 e 22,5 mil milhões sairiam da Política de Coesão.

E que regiões podem beneficiar? São sobretudo as que estão mais dependentes de combustíveis fósseis, como o carvão. Entre os países apontados como principais beneficiários estão a Polónia e Alemanha. Bruxelas terá agora de apresentar os critérios que permitem perceber quais as regiões portuguesas elegíveis.

Uma garantia para alavancar milhões

Dentro do Mecanismo para a Transição justa há mais duas formas de ir buscar dinheiro: uma orientada para empresas, outra para entidades públicas. Ambas deverão funcionar numa lógica de empréstimos e alavancagem.

No caso dos privados, entraria em ação o futuro instrumento para apoiar o investimento (InvestEU). Com uma garantia de 1,5 mil milhões (do Orçamento Comunitário) e 4 a 4,5 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento, Bruxelas acredita poder mobilizar 45 mil milhões de euros.

No caso do investimento público, o objetivo é mobilizar 25 mil milhões de euros, partindo de uma garantia de 1,5 mil milhões de euros (Orçamento Comunitário) e 10 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento.

Uma vez mais, só as regiões consideradas elegíveis (Just Transition Region) é que podem participar.

Na próxima terça-feira, a comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, apresenta ao Parlamento Europeu os detalhes do Mecanismo que está sob a sua alçada. Os números deverão ser depois tidos em conta pelos Estados Membros, nomeadamente no que diz respeito aos 7,5 mil milhões de Euros do Fundo para a Transição Justa.

Elisa Ferreira deverá defender dinheiro novo - que não implique cortes noutras áreas - mas a decisão final será sempre dos Governos, que continuam num impasse para decidir a dimensão global e os montantes das várias políticas do Quadro Financeiro para 2021 a 2027.

Os benefícios deste novo instrumento financeiro podem ser ainda importantes para convencer a Polónia a aceitar finalmente comprometer-se com o objetivo da neutralidade climática em 2050.

A ambição é elevada. E não só para Varsóvia. As contas da Comissão Europeia apontam para a seja preciso um investimento adicional de 260 mil milhões por ano só para alcançar as metas climáticas de 2030. Sozinho, e caso seja bem sucedido, o Mecanismo para a Transição Justa mobilizaria ao longo de sete anos apenas 100 mil milhões.