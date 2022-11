Uma indiana denuncia uma violação a cada 15 minutos

As mulheres indianas reportaram quase 34 mil violações em 2018, o que significa que, em média, houve uma denúncia de violação a cada 15 minutos naquele ano, que não registou progressos relativamente ao ano anterior. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Administração Interna.

De acordo com o relatório anual sobre criminalidade, citado pela agência Reuters, pouco mais de 85% dos casos reportados levaram a acusações e apenas 27% resultaram em condenações.

Os grupos de defesa dos direitos das mulheres dizem que estes crimes são frequentemente levados menos a sério e investigados por agentes da polícia a quem falta sensibilidade. “O país ainda é dirigido por homens. Uma Indira Gandhi não vai mudar as coisas. A maioria dos juízes ainda são homens”, afirmou Lalitha Kumaramangalam, ex-presidente da Comissão Nacional para as Mulheres e atual dirigente do Partido do Povo Indiano (BJP), do primeiro-ministro, Narendra Modi.

Indira Gandhi governou o país duas vezes, primeiro entre 1966 e 1977 e, mais tarde, de 1980 até ser assassinada em 1984.

Quando a denúncia de uma violação ainda é tabu

A violação em grupo e o assassínio de uma mulher num autocarro em Nova Deli, em 2012, levaram dezenas de milhares de pessoas para as ruas da Índia em protesto. No entanto, a violência contra as mulheres não abrandou no país.

Um estudo de 2015 concluiu que os tribunais estavam mais rápidos na apreciação destes crimes, mas não lidavam com um grande volume de casos. No ano seguinte, um outro estudo revelou que os tribunais ainda demoravam uma média de oito meses e meio por caso, mais de quatro vezes o período recomendado.

A violação de uma adolescente em 2017 por Kuldeep Singh Sengar, antigo dirigente estadual do BJP, voltou a acordar o país para esta realidade, sobretudo depois de a vítima ter tentado suicidar-se no ano seguinte, acusando a polícia de inação.

Em julho de 2019, a família da vítima teve de receber proteção policial depois de um camião ter chocado contra o carro em que ela seguia, ferindo-a e matando dois familiares. Sengar foi condenado em dezembro.

Apesar de alarmantes, os números apresentados pelo Governo ainda podem estar bastante abaixo da realidade. A denúncia de uma violação ainda é um assunto tabu nalgumas partes da Índia, onde violações que acabam em mortes entram para as estatísticas apenas como assassínios.