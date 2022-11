“Estamos muito longe do fim desta crise e deste desastre”, diz PM australiano sobre incêndios

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, avisou que esta sexta-feira seria “um dia difícil nos estados do leste” do país por causa dos incêndios. Com previsões de temperaturas elevadas, ventos fortes e trovoadas secas, Morrison declarou: “Estamos muito longe do fim desta crise e deste desastre.”

No estado da Austrália do Sul, a cidade de Kingscote, na Ilha Kangaroo, ficou isolada esta quinta-feira depois de ventos irregulares terem ampliado a área em que um incêndio lavrava, relata a BBC.

As autoridades instaram as pessoas em partes dos estados de Nova Gales do Sul e de Vitória a deixarem as suas casas “para evitar uma tragédia”.

Desde setembro, pelo menos 27 pessoas morreram em incêndios que destruíram mais de 10,3 milhões de hectares no país.

Nova Gales do Sul e Vitória, os estados em maior risco

Há mais de uma centena de fogos florestais ativos em Nova Gales do Sul, o estado mais atingido. No entanto, o nível de perigo também está a aumentar consideravelmente em Vitória, o que levou as autoridades a emitirem vários avisos de emergência para a retirada da população. As temperaturas neste estado podem chegar aos 40ºC.

Em Nova Gales do Sul, o serviço de bombeiros alertou para o “perigo de incêndios graves e extremos”. Os fogos já destruíram cerca de mil casas desde o Ano Novo só neste estado. O primeiro-ministro lembrou que dois navios continuam na costa para evacuar cidades em caso de necessidade.

O Governo estadual desembolsou mil milhões de dólares australianos (cerca de 619 milhões de euros) para ajudar a reconstruir as cidades destruídas pelos incêndios florestais. Já o Governo federal anunciou um financiamento de dois mil milhões de dólares australianos em ajuda.

2019 foi o ano mais quente e seco na Austrália

Bombeiros dos EUA, Canadá e Nova Zelândia, entre outros, viajaram até à Austrália para ajudarem no combate aos incêndios.

Estima-se que cerca de 25 mil coalas tenham sido mortos pelas chamas que devastaram a Ilha Kangaroo na semana passada.

Os incêndios de enormes proporções, impulsionados por altas temperaturas, vento e uma seca de três anos, deverão continuar até que comece a cair chuva em quantidades substanciais, dizem as autoridades.

O Instituto de Meteorologia anunciou esta quinta-feira que a Austrália viveu em 2019 o seu ano mais quente e seco, desde que há registos, devido a dois fenómenos climáticos específicos e às alterações climáticas.