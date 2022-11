EUA aplicam sanções às maiores produtoras de ferro e aço no Irão e a funcionários “envolvidos nos ataques” a bases norte-americanas

Donald Trump já tinha anunciado novas sanções ao Irão por causa do ataque com mísseis iranianos contra duas bases norte-americanas mas já se sabe quais vão ser os alvos. Em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, Steven Mnuchin, secretário do Tesouro norte-americano, adiantou que vão ser sancionados “todos os indivíduos que sejam proprietários, operem, negociem ou ajudem setores da economia iraniana, incluindo na área da construção civil, manufatura, têxteis, metalúrgica e indústria mineira”.

A acrescer a isso, serão aplicadas “sanções específicas” às maiores produtoras de aço e ferro do Irão, a um navio de transporte de matérias e a “oito funcionários iranianos envolvidos” nos ataques às bases americanas, entre os quais se encontram, adiantou Brian Hook, o representante especial dos Estados Unidos para o Irão, Ali Shamkhani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional que, depois da morte do general iraniano Qassem Soleimani, prometeu vingança aos EUA afirmando terem sido identificados “13 cenários” para a retaliação em que até “o mais leve será já um pesadelo para os americanos”. A ele couberam também as palavras na altura menos comedidas, tendo dito que os EUA não deviam sequer atrever-se a ter outro plano que não o de abandonar o Médio Oriente, de onde “certamente vão ser, se não pelo próprio pé e em posição vertical, pelo menos na vertical e em modo cadáver”.

Oficiais iranianos sancionados pelos EUA “estiveram envolvidos em maus tratos ao povo iraniano”

Gholamreza Soleimani, comandante das Basij, milícia paramilitar subordinada aos Guardas da Revolução, é outros dos oficiais iranianos visados, adiantou também Brian Hook, atribuindo-lhe a responsabilidade e aos restantes iranianos sancionados pelas “ações de terror” do Irão na região e acusando-os de ser “cúmplices” do “homicídio de1500 iranianos”, incluindo cerca de 400 mulheres e 17 adolescentes, que morreram nos protestos ocorridos em novembro no Irão (os números das vítimas foram então fornecidos à Reuters por oficiais iranianos do Ministério do Interior). “Os oito estiveram envolvidos em maus tratos ao povo iraniano”, disse ainda Brian Hook — “cortar milhões de dólares no apoio ao regime iraniano” e “pôr fim às atividades terroristas do Irão”. Mas nada é irreversível, notou, podendo as sanções ser eliminadas caso o regime “se comprometa a não desenvolver, no futuro, armas nucleares”.

A esperança dos EUA com as sanções é isolar o Irão ao ponto de o país voltar à mesa das negociações do acordo nuclear que abandonaram entretanto (também os EUA a abandonaram, em 2018). Foi por isso que, no final do ano passado, a Administração norte-americana sancionou a maior empresa iraniana de transporte marítimo e uma das principais companhias aérea pelo seu alegado contributo para o transporte de matérias a ser utilizadas no fabrico de mísseis balísticos e armas nucleares. Meses antes, em setembro, uma rede de transporte marítimo utilizada pelo Irão para vender petróleo, também foi alvo de sanções, tendo os EUA, no mesmo mês, anunciado penalizações contra o banco nacional do Irão, depois de um ataque a campos petrolíferos sauditas. E antes disso, em junho, foi alvo de sanções o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, e os membros do seu gabinete, que ficaram impedidos de aceder ao sistema financeiro internacional.