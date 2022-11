Congresso aprova limitação de poderes de Trump em futuras intervenções militares no Irão

O Congresso aprovou esta quinta-feira uma resolução para limitar os poderes de Donald Trump em futuras ações militares contra o Irão, conta o “New York Times” (NYT).

Antes de qualquer investida militar, o Presidente dos Estados Unidos terá assim de ir primeiro ao Congresso pedir autorização. Os democratas vencem este braço de ferro e garantem o envolvimento do poder legislativo nesta equação. Os republicanos acusam os democratas de falta de firmeza para com o inimigo, sobretudo por questionarem a intervenção do Presidente num momento perigoso, conta o “NYT”. A resolução foi aprovada com 224 votos contra 194.

Este debate e consequente votação surgem na sequência da decisão pessoal de Donald Trump de autorizar uma operação destinada a matar o general iraniano Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, na sexta-feira passada. Este ataque motivou uma retaliação de Teerão, que atacou duas bases aéreas iraquianas, nesta quarta-feira, onde estão estacionadas tropas norte-americanas.