Bill Cosby volta a recorrer de pena de prisão por abuso sexual e faz acusações ao movimento #MeToo

Condenado a uma pena de entre três a 10 anos de prisão por abuso sexual, o ator e comediante Bill Cosby voltou a recorrer da decisão. O caso dá-se apenas um mês depois de um painel de três juízes do Tribunal Superior do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ter votado, por unanimidade, contra um outro recurso, em que Cosby alegava não ter tido direito a um julgamento justo. A defesa do ator usa agora o mesmo argumento, reforçando que não deveriam ter sido usados como prova os testemunhos de outras vítimas, além daquela que levou à condenação. Cosby está detido na prisão de alta segurança SCI Phoenix, na Pensilvânia, desde o final de 2018.

Os advogados de Cosby apresentaram à Suprema Corte da Pensilvânia um recurso de mais de 40 páginas, a pedir a revisão da decisão do Tribunal Superior. O ator, de 82 anos, foi acusado por três crimes de abuso sexual agravado cometidos há 15 anos contra Andrea Constand, na altura com 31 anos e treinadora da equipa de basquetebol da Temple University, em Filadélfia, no mesmo estado onde o caso foi julgado. Constand acusou Cosby de a drogar e violar, o que levou os juízes a decretar a prisão.

Para a decisão, além do relato de Andrea Constand, foram tidos em conta os testemunhos de outras cinco vítimas, o que levou os juízes a construir a narrativa de que o caso de Constand não tinha sido um crime isolado, mas representava um padrão de comportamento de Cosby. É contra esse procedimento que a defesa apresenta agora o recurso, considerando que o tribunal aplicou essa regra “de forma tão ampla que despojou um acusado da presunção de inocência e aliviou a acusação do seu ónus da prova, permitindo que um júri ouvisse e baseasse o veredicto em diferentes e incendiárias alegações com décadas de idade”. Segundo o New York Times, depoimentos sobre alegados crimes anteriores são permitidos nos tribunais daquele estado, ainda que não sejam comuns.

O documento apresentado pela defesa inclui ainda alusões ao movimento #MeToo (do qual a condenação de Cosby é um dos momentos mais marcantes), sugerindo um clima de “pânico público”, “alimentado pelos media e por outros grupos de interesses”. Num comunicado, o porta-voz do ator, Andrew Wyatt, partilhou as preocupações de Cosby quanto “ao impacto da histeria do #MeToo nos princípios fundamentais do nosso sistema de justiça criminal”.

Bill Cosby, acusado formal e informalmente por mais de meia centena de mulheres, já admitiu ter oferecido dinheiro a algumas mulheres com quem manteve relações sexuais, pedindo-lhes silêncio, mas alegando que o único objetivo era esconder estas relações da sua mulher. Também garantiu que, mesmo quando lhes deu drogas, as relações sexuais foram sempre consentidas. Recentemente, recusou fazer qualquer pedido de desculpas. “Faltam-me oito anos e nove meses para cumprir a pena de prisão. Quando for pedir liberdade condicional, não me vão ouvir dizer que tenho remorsos. Eu estava lá. Não me importo com o grupo de pessoas que falam sobre isso quando não estavam lá. Eles não sabem”, afirmou, na primeira entrevista a partir da prisão.