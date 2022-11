Supremo espanhol decide que Junqueras continua na prisão e não toma posse como eurodeputado

O Supremo Tribunal de Espanha confirmou esta quinta-feira a decisão da Junta Eleitoral Central de retirar a Oriol Junqueras a sua condição de eurodeputado, inviabilizando assim que o independentista catalão tome posse em Estrasburgo, na próxima segunda-feira.

Os sete magistrados da Sala Penal do Supremo decidiram por unanimidade, recusando-se também a anular a sentença de 13 anos de prisão e de impossibilidade de exercer cargos públicos.

O tribunal espanhol de última instância tinha dois dias para se pronunciar, depois de, esta terça-feira, o Parlamento Europeu ter comunicado que no próximo plenário, esta segunda-feira, vai efetivar a eleição como eurodeputados de Junqueras e também do ex-presidente do Governo regional Carles Puigdemont e do ex-conselheiro Toni Comín, que se exilaram na Bélgica.

A 19 de dezembro, o Tribunal de Justiça da União Europeia tinha deliberado que Junqueras estava protegido pela imunidade enquanto eurodeputado quando foi condenado à prisão e pedido a sua libertação imediata.

“Uma pessoa eleita para o Parlamento Europeu adquire o estatuto de eurodeputado no momento em que os resultados oficiais [das eleições] são anunciados e goza, a partir desse momento, da imunidade conferida por esse estatuto”, justificou então o tribunal.

A Abogacía del Estado, um órgão que pertence ao Ministério da Justiça e presta assistência jurídica ao Governo e empresas públicas, pediu também ao Supremo, a 30 de dezembro, que Junqueras tomasse posse como eurodeputado

Esse pedido foi, de resto, fundamental para que a Esquerda Republicana da Catalunha, que Junqueras ainda lidera, se abstivesse na investidura do Governo de coligação do PSOE e Unidas Podemos, esta terça-feira.

O líder da ERC e ex-vice-presidente do Governo catalão foi condenado em outubro a 13 anos de prisão pelos crimes de sedição e peculato, na sequência da convocação de um referendo para decidir sobre a independência da região e posterior proclamação do respetivo estado.