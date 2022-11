Rainha Isabel II tentou demover príncipe Harry: relatos de desilusão e mágoa no Palácio de Buckingham

A decisão de Harry e Meghan, os duques de Sussex, de se afastarem como ‘membros seniores’ da família real não caiu bem no Palácio de Buckingham. A CNN revela esta quinta-feira que a rainha Isabel II tentou demover o neto de avançar com o comunicado ao país na quarta-feira.

O plano de Harry e Meghan passa por dividir a agenda entre Reino Unido e Estados Unidos e garantir sustento e independência financeira longe da coroa britânica.

A CNN dá conta ainda de que o sentimento que paira pelo palácio, desde quarta-feira, é de desilusão. Alguns membros da família real estão magoados com a decisão de Harry e Meghan. Num comunicado com o carimbo do Palácio de Buckingham reconhecia-se que a situação era “complicada”.

“Escolhemos fazer este ano uma transição e começar progressivamente um novo papel nesta instituição”, anunciou o casal na quarta-feira. “Temos o objectivo de nos afastarmos como ‘membros seniores’ da família real e começar a trabalhar para sermos financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar completamente a Sua Majestade”, pode ler-se no comunicado divulgado após “muitos meses de reflexão e discussão interna”.

E acrescentaram: “Este equilíbrio geográfico vai permitir-nos criar o nosso filho num ambiente de gratidão pela tradição real em que nasceu, enquanto ao mesmo tempo dá espaço à nossa família para se focar num novo capítulo, incluindo o lançamento da nossa organização de caridade”, escreveram ainda os duques de Sussex, que, apesar da decisão, vão manter os títulos reais.