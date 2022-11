Museu de Orsay “recria” os posts de artistas do passado nas redes sociais

O Museu de Orsay, em Paris, descobriu uma nova forma de aproximar o público de hoje aos grandes artistas do passado: imaginar os posts que eles colocariam nas redes sociais se estas existissem na época deles. Todas as segundas-feiras às 17h, um desenho do ilustrador contemporâneo Jean-Phillippe Delhomme, feito como se fosse de um determinado artista representado no museu, será posto em linha, acompanhado por um texto explicativo.

Esta segunda-feira, dia 6, surgiu o primeiro post, dedicado ao artista Jean-Louis Forain e ao seu amigo Joris-Karl Huysman, autor do famoso romance "À Rebours", que inspirou Oscar Wilde. Huysman também foi crítico de arte e é atualmente tema de uma exposição no museu. Delhomme, que é conhecido pelo seu trabalho nalgumas das melhores revistas internacionais (New Yorker, Vanity Fair, Vogue, GQ), tenciona visitar regularmente o museu e manter um diálogo com os seus responsáveis, segundo o jornal "Le Figaro".

Para a presidente do museu, Laurence des Cars, o objetivo é claro: "Trata-se de tornar mais próximos os artistas da segunda metade do século XIX, inscrevendo-os nas interações de hoje em dia. A ideia não é dessacralizar as obras, mas sobretudo chamar a atenção para tal ou tal momento da biografia de um artista, os temas ou a novidade de uma pintura, e através da perspetiva de comentários contemporâneos, fictícios ou não, evocar as adesões ou os antagonismos suscitados".