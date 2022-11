México. Polícia encontra restos humanos em 26 sacos de plástico numa ravina em Jalisco e ainda determina número de vítimas

As autoridades mexicanas encontraram 26 sacos de plástico com pedaços de cadáveres numa ravina em Tonala, nos subúrbios de Guadalajara, conta o “Washington Post”. A polícia mexicana descobriu os primeiros 14 sacos na terça-feira. Quando regressou ao mesmo local, na quarta-feira, descobriram mais 12.

A polícia forense tenta agora perceber quantas vítimas representam os restos humanos encontrados naquele lugar no estado de Jalisco. O diário norte-americano explica que a violência tem aumentado naquela região nos últimos anos, a que se somam inúmeros desaparecimentos.

As autoridades, apesar da maior influência do cartel Jalisco New Generation nos últimos tempos, não sugerem ainda quaisquer suspeitos.