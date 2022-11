Jornais britânicos mostram indignação com anúncio surpresa dos duques de Sussex

Os meios de comunicação social britânicos divulgam esta quinta-feira a inquietação e indignação provocadas pelo anúncio surpresa do príncipe Harry e da mulher, Mhegan, de que pretendem renunciar aos seus deveres reais.

O príncipe Harry e a mulher anunciaram quarta-feira que vão "recuar" nos deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido, para se tornarem "financeiramente independentes", tendo o Palácio de Buckingham dito que essas questões são "complicadas" e que "levam tempo para ser resolvidas".

A notícia causou inquietação pública e indignação, difundida profusamente através dos meios de comunicação social britânicos, e até o museu Madame Tussauds, em Londres, que exibe 250 estátuas de cera das grandes figuras do mundo, agiu rapidamente e separou Harry e Meghan do resto da família real. Os jornais britânicos usaram as suas colunas sociais e editoriais para criticar a decisão do duque e da duquesa de Sussex, exprimindo sentimentos que vão da deceção até à fúria.

O jornal "Daily Mirror" disse, em editorial, que o facto de o casal não ter contado à avó de Harry, a rainha Isabel II, os seus planos, mostra o desrespeito por uma mulher cuja vida foi dedicada ao sentido de dever e honra públicos. O jornal "The Times" acusou Harry de "petulância e cabeça quente", enquanto o "Daily Mail" considera que o casal queria o melhor de dois mundos, "o estatuto de ser membro da família real, mas a privacidade e a liberdade de ser cidadão privado". E o jornal popular "The Sun" descreveu a saída do casal com a expressão "Megxit", jogando com a expressão 'Brexit', colocando a tónica da decisão em Meghan.

Rolos na cabeça, um cigarro, uma camisa suja e uma cerveja

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o "The New York Post", apresentou um desenho de capa do casal no futuro, com a duquesa de rolos na cabeça, segurando um cigarro, enquanto Harry, numa camisa suja, toma uma cerveja em frente da televisão.

Harry, 35 anos, é neto da rainha Isabel II e sexto na linha ao trono britânico, atrás do seu pai, irmão e três filhos do seu irmão, sendo um dos membros da família real mais reconhecidos e populares. Antes de se casar com o príncipe num casamento real transmitido para todo o mundo, em 2018, a agora duquesa de Sussex, a americana Meghan Markle, 38 anos, era atriz, estrela do série televisiva "Suits". O casal teve o primeiro filho, Archie, em maio de 2019.

Na quarta-feira, surgiu o anúncio, através de um comunicado, de que, "depois de muitos meses de reflexão e discussões internas", o casal optar por "fazer uma transição, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro desta instituição", "Pretendemos deixar de ser membros seniores da família real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independente, enquanto continuamos a apoiar totalmente sua majestade a rainha", lê-se no comunicado.

Horas depois do anúncio de Harry e Meghan, porém, foi revelada nova informação, numa outra declaração do palácio de Buckingham, segundo a qual muitas questões ainda precisavam ser elaboradas antes que o plano do casal pudesse ser realizado e as discussões com o casal "estavam numa fase inicial". A adenda mostrava como a família real tinha sido apanhada de surpresa, corrigindo a declaração inicial e acrescentando que "essas questões são complicadas e levarão tempo para ser resolvidas".

A intenção de Harry e Meghan é a de abdicar do fundo que cobre os custos da família real e aceder ao mercado de trabalho para serem independentes. O casal também anunciou uma nova política de relação com os ´media', para "garantir acesso diversificado e aberto ao seu trabalho". O casal já tinha demonstrado insatisfação com a forma como os jornalistas faziam a cobertura da sua vida, queixando-se de distorções e falsidades.