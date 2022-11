Fumos da Austrália já chegaram à América do Sul e talvez à Antártida

Os fumos resultantes dos incêndios na Austrália, que duram há meses e já queimaram mais de 5,2 milhões de hectares, matando 25 pessoas e destruindo milhares de edifícios, já chegaram à América do Sul e possivelmente à Antártida, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

"Os incêndios provocaram uma qualidade do ar perigosa, o que afetou a saúde humana, em grandes cidades da Austrália, estendendo-se à Nova Zelândia e enviando fumos ao longo do Pacífico até à América do Sul", disse Clare Nullis, porta-voz da OMM.

Em cidades como Buenos Aires e Santiago, a mais de dez mil quilómetros de distância da Austrália, o horizonte começou a escurecer ou a tingir-se de tons de vermelho. E a situação poderá agravar-se.

Segundo os climatologistas, os dias mais perigosos deverão ocorrer em breve, atingindo um pico em fevereiro. As ondas extremas de calor que se têm verificado poderão mesmo agravar-se.

O meteorologista Tom Hough, citado pelo "Daily Mail", disse: "Mais quente que a média e mais seco do que a média é a tendência que parece provável continuar". Antes de março não é esperado um aumento da precipitação que possa inverter essa tendência.