Facebook não vai limitar as mentiras em anúncios políticos

O Facebook anunciou que não vai limitar a publicidade política, mesmo quando propaga mentiras. Ao contrário do que fizeram recentemente o Twitter (que proibiu totalmente os anúncios políticos) e o Google (que restringe a certas categorias básicas como o microtargeting, isto é, a prática de dirigir determinados anúncios a pequenos grupos específicos, impedindo que sejam controlados por outras partes), para o Facebook a liberdade de expressão sobrepõe-se a todos os riscos.

"Em última análise, não achamos que as decisões sobre anúncios políticos devam ser tomadas por empresas privadas", explica num blogue Rob Leathern, executivo de publicidade da companhia. "Por isso, pedimos regulamentação aplicável em toda a indústria. Na ausência de regulamentação, o Facebook e outras empresas têm de conceber as suas próprias políticas. Baseámos as nossas no princípio de que as pessoas devem poder ouvir aqueles por quem querem ser dirigidos, com todos os eventuais inconvenientes, e que o que eles dizem deve ser escrutinado e debatido em público".

A empresa tem noção de que a sua posição é cada vez mais polémica - no microtargeting, por exemplo, o problema está na dificuldade em fazer o escrutínio de mensagens que grande parte das pessoas, por definição, não vê. Numa concessão relativa, os utilizadores do Facebook poderão optar por ver menos anúncios de natureza política e terão mais facilidade em filtrar os resultados.

Também poderão descobrir se foram integrados nalgum grupo particular que os anunciantes tratem como uma categoria distinta de alvos. Mas tudo isto parece pouco para uma companhia que tem sido acusada de contribuir para o envenenamento do discurso político e, portanto, para a degradação da democracia americana.

Uma das maiores críticas é a senadora e candidata presidencial democrata Elizabeth Warren, que foi ao ponto de criar um anúncio assumidamente falso onde se dizia que o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, apoiava a reeleição de Donald Trump. Zuckerberg não mandou retirar o anúncio.