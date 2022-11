Desmantelada rede de tráfico de migrantes em Marrocos

Uma rede de tráfico de migrantes que operava a partir de cidades do norte de Marrocos foi esta quinta-feira desmantelada pelas autoridades marroquinas, que detiveram seis pessoas no âmbito da operação.

A Direção-geral de Segurança Nacional marroquina indicou, num comunicado, que os seis membros da rede, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos, foram detidos pelas forças policiais nas cidades de Nador e Taourirt, após informações fornecidas pela Direção-geral de Vigilância do Território (serviços de informações marroquinos).

Durante a operação, a polícia apreendeu várias embarcações pneumáticas, três motores, bombas de enchimento e um veículo de matrícula falsa.

Num relatório apresentado em novembro passado no parlamento, o Ministério do Interior marroquino informou que Marrocos tinha travado durante o ano passado 64.798 tentativas de migração clandestina e tinha desmantelado, até então, 154 redes de tráfico de pessoas. Segundo os dados do Ministério do Interior espanhol, em 2019, as chegadas irregulares a Espanha, por via marítima, decresceram em mais de metade (55,4%) face ao ano anterior.

Em 2018, Espanha registou 55.621 chegadas por via marítima, enquanto no ano passado foram verificadas 24.796 chegadas. Espanha foi em 2018 a principal rota marítima para a Europa, ou seja, a principal porta de entrada de migrantes para o território europeu. O território espanhol está integrado na chamada rota do Mediterrâneo Ocidental, de Marrocos para Espanha.