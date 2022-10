Justiça francesa concorda em extraditar para Espanha líder histórico da ETA

Um tribunal de Paris pronunciou-se esta terça-feira a favor da extradição para Espanha do ex-dirigente da ETA José Antonio Urrutikoetxea, responsável pelo atentado do quartel de Saragoça em 1987, que provocou a morte de 11 pessoas, incluindo seis crianças.

A decisão de entregar às autoridades espanholas o líder histórico da organização terrorista, conhecido como Josu Ternera, pode ainda pode ser objeto da apresentação de um recurso junto do Supremo Tribunal francês.

O Governo espanhol tinha solicitado em finais de junho último a extradição de Ternera, depois de este ter sido detido um mês e meio antes pela Direção Geral da Segurança Interna francesa, em colaboração com a Guarda Civil espanhola, no parque de estacionamento de um hospital francês onde estava a ser tratado.

No pedido de extradição, o membro da ETA é acusado do alegado delito de atentado terrorista que resultou em morte, dez crimes de homicídio e 63 crimes de tentativa frustrada de homicídio.

Os factos investigados neste caso correspondem ao ataque com carro-bomba contra as residências no quartel da Guarda Civil (correspondente à GNR portuguesa) em Saragoça, realizado em 11 de dezembro de 1987.

Josu Ternera estava fugido desde novembro de 2002, apesar de organização separatista basca ter anunciado oficialmente em 2018 a sua dissolução total e o fim da sua atividade política, depois de dezenas de anos de atentados em que fez mais de 800 vítimas mortais.

A ETA foi fundada em 1959, durante a ditadura de Francisco Franco, e é responsável por uma série de atentados em Espanha e em França em nome da independência do País Basco espanhol e francês, assim como da região espanhola de Navarra.

A organização terrorista já tinha renunciado à violência em 2011 e entregado em 2017 aquilo que assegurou serem as suas últimas armas.