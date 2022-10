Brexit. Primeiro-ministro croata pede realismo na negociação da relação futura com o Reino Unido

"Só temos 11 meses." Para o primeiro-ministro croata, o período de transição que se segue à saída dos britânicos a 31 de janeiro é pouco e por isso pede realismo na negociação do futuro acordo de parceria entre Londres e Bruxelas. "Temos de ser realistas a entender quanto tempo temos pela frente se quisermos concluir [um acordo]."

Andrej Plenković adianta ainda que é preciso "não pôr demasiados dossiês em cima da mesa" e aponta como exemplos de áreas importantes de negociação a "questão do comércio" e das "pescas". Mas há outras, faz questão de referir. E a posição dos 27 é a de conseguir uma relação bem mais inclusiva e abrangente do que o que tem sido defendido por Boris Johnson.

A Croácia assume pela primeira-vez a presidência rotativa da União Europeia. O país, que foi o último a aderir ao clube europeu, garante que fará tudo para garantir uma saída ordenada dos britânicos no final do mês. E promete também fazer o máximo possível para fazer avançar o processo de negociação da relação futura, que será conduzido pelo francês Michel Barnier.

O problema é o tempo. Com os sucessivos atrasos na aprovação do acordo de saída e os percalços políticos no Reino Unido, o período de transição - que deveria ter sido de quase dois anos - ficou reduzido a menos de um. O que significa que, no final de 2020, as regras europeias deixam de valer para os britânicos e o país sai do mercado único.

Boris Johnson poderia pedir uma extensão de um ou dois anos deste período - o que prolongaria os atuais direitos dos cidadãos europeus a viver no Reino Unido e dos britânicos a viver na UE- mas o primeiro-ministro britânico já fez saber - e voltou a repeti-lo esta quarta-feira - que não pretende fazê-lo e pressiona para um entendimento com os 27 até ao final do ano.

Plenković acredita que seria mais "fácil" se houvesse mais tempo, mas o realismo mostra também que a decisão depende da vontade do Governo britânico, que tem até 30 de junho para decidir se quer prolongar o período de transição e continuar a ser tratado como Estado-membro por mais tempo, ainda que sem participar nas decisões europeias.

Sem período de transição, aumenta a pressão para que UE e Londres fechem um acordo comercial e evitem uma espécie de vazio no início do próximo ano.