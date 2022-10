Washington avisa que adotará medidas face ao crescente apoio da Rússia a Maduro

Os EUA vão adotar medidas face ao crescente apoio russo ao Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que Washington considera uma “ditadura”. A advertência foi feita esta segunda-feira por Elliott Abrams, representante especial norte-americano para aquele país da América Latina.

“Estamos a estudar de perto o papel da Rússia e não vamos permitir o nível de apoio que temos observado nos últimos meses sem reagir”, disse Abrams, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O responsável não especificou se Washington adotará sanções específicas contra Moscovo pelo apoio a Caracas, mas adiantou que haverá medidas punitivas “adicionais” contra indivíduos e entidades. Estas medidas somar-se-ão ao pacote já aplicado por Washington para forçar a saída de Maduro.

“Não observamos envolvimento militar, o que vemos é envolvimento económico”

No ano passado, o regime de Maduro confiou cada vez mais na Rússia, descreveu Abrams, destacando o crescente papel do Kremlin na Venezuela, particularmente “na economia do petróleo”. “As companhias russas administram agora mais de dois terços, mais de 70% do petróleo venezuelano”, afirmou, contando-as entre as várias formas usadas para contornar as sanções americanas sobre a comercialização do produto.

Calculando a presença de militares russos na Venezuela em menos de 150 homens, o representante especial dos EUA declarou: “Não observamos envolvimento militar, o que vemos é envolvimento económico.”

“O Kremlin sabe muito bem que o regime está cada vez mais fraco”

No domingo, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, foi barrado por militares quando tentava entrar na Assembleia Nacional. Posteriormente, foi reeleito presidente do Parlamento nas instalações do jornal “El Nacional”. Para esta terça-feira, Guaidó, reconhecido como Presidente da Venezuela por cerca de 50 países, incluindo Portugal, prometeu “arriscar-se” de novo a entrar no edifício para dar início ao ano legislativo.

Abrams não quis especular sobre se Moscovo terá pressionado Maduro a assumir, pela força, o controlo da Assembleia Nacional, controlada pela oposição desde 2015 e que Washington considera o único órgão democrático na Venezuela. Contudo, sublinhou que “o Kremlin sabe muito bem que o regime [de Maduro] está cada vez mais fraco”. “O regime está hoje mais isolado. Acredito que não ganharam nada ontem [domingo]”, avaliou, destacando a unidade mostrada pela oposição.

Incidentes de domingo mostraram “a verdadeira cara do regime”

O representante especial reconheceu, no entanto, que os EUA “subestimaram a importância do apoio cubano e russo ao regime, que se revelou um dos pilares mais importantes” e sem o qual Maduro “não estaria no poder”.

Após os incidentes de domingo, que, segundo Abrams, mostraram “a verdadeira cara do regime”, Maduro tem menos apoio até dos Governos próximos, como os do México, Argentina e Uruguai. “Só lhe restam Cuba, Rússia, China e algumas ditaduras no mundo. Está a perder o apoio não apenas da direita, do centro, mas também da esquerda na América Latina”, rematou, citado pela AFP.