Tomás Guitarte tinha o Governo de Espanha na mão, mas nem 8.800 emails fizeram vacilar o apoio a Sánchez

Tomás Guitarte garante que nunca vacilou, mas a verdade é que bastava um “não” em vez de um “sim” no momento da votação da investidura nas Cortes espanholas, esta terça-feira, para que Pedro Sánchez continuasse a ser primeiro-ministro em funções e, eventualmente, Espanha fosse de novo obrigada a ir a votos.

Guitarte, deputado do Teruel Existe, manteve a palavra e a votação desta tarde foi mesmo à justa: 167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções. Se um deputado mudasse de lado na barricada – tal como fez anteriormente Ana Oramas, da Coligação Canária – prevaleceria o empate, que equivaleria ao chumbo da coligação entre PSOE e Unidas Podemos.

O deputado, de acordo com o “El País”, tinha esta segunda-feira na sua caixa de correio 8.800 emails a pedir-lhe para mudar o sentido de voto. Na página de Facebook do movimento, também havia centenas de mensagens, algumas delas insultuosas e que falavam da “traição” a Espanha. Ao jornal, a direção do partido garantiu ir investigar a origem dos comentários, visto que muitos deles parecem ter origem automatizada – ou seja, serem resultado de uma campanha orquestrada.

Por outro lado, a Guardia Civil está a investigar pichagens que surgiram na aldeia natal de Guitarte, Cutanda. E até o presidente do Vox, Santiago Abascal, apelou no sábado aos naturais de Teruel para acamparem em frente à Câmara Municipal, para que o deputado recusasse “submeter-se aos separatistas”.

Os votos que contaram para a investidura de Sánchez vieram de PSOE (120), Unidas Podemos (35), Partido Nacionalista Basco (6), Mais País-Compromisso (3), Nova Canárias (1), Bloco Nacionalista Galego (1) e Teruel Existe (1). Tomás Guitarte era aparentemente o elo mais fraco.

A pressão foi de tal ordem que o porta-voz do partido não revelava onde esteve Guitarte na segunda-feira, por razões de “segurança”. Passou a última noite antes da votação incógnito, num hotel ainda não revelado. O Ministério do Interior comunicou que lhe atribuiu proteção policial. Numa publicação na página do Facebook, ainda antes da votação, o movimento apontava para a notícia do “El País” sobre os emails para Guitarte e explicava o sentido de voto.

“Puseram o foco sobre Teruel Existe porque acreditam que somos mais frágeis, mas é o oposto. Não viemos fazer carreira política, mas sim solucionar os problemas da Espanha Esvaziada. Não estamos à venda”.

A luta pela Espanha esquecida e desertificada

Teruel é o nome de uma província (e da sua capital) da comunidade de Aragão. Tem apenas 133.000 habitantes, tendo a segunda mais baixa densidade populacional entre as 50 províncias do país, apesar de o PIB per capita estar perto da média espanhola (24.928 euros).

O movimento foi criado em 1999 a partir de várias plataformas existentes em defesa do transporte ferroviário e da saúde mental, entre outros temas. Nas eleições de novembro, o partido foi o mais votado na província, tendo obtido 9.696 votos (26,45%): Guitarte foi o deputado espanhol a precisar de menos votos para ser eleito.

“Teruel Existe luta pela coesão territorial e social, para corrigir a desigualdade entre os mais vulneráveis, um grupo de eleitores que está a dar uma lição de política ao serviço do que consideram ser o interesse geral, que haja Governo”, esclareceram, também via Facebook.

É óbvio que o apoio do movimento à solução governativa não é gratuito. Sánchez promete cancelar "imediatamente" o fecho das bilheteiras da Renfe (a empresa ferroviária espanhola) em estações com pouca afluência no território, fazer alterações à Política Agrícola Comum, investir em autoestradas como a A-68 – que liga a Cantábria à costa mediterrânica e é considerada uma das mais fracas e com maior registo de acidentes do país – e desenvolver um corredor ferroviário entre as duas regiões.

Para além disso, o partido pede mais efetivos e condições para a Guardia Civil. Tudo faz parte de um pacote em defesa da Espanha “esvaziada, esquecida e envelhecida”, que está a anos luz do desenvolvimento de cidades como Madrid, Barcelona, Valência, Saragoça, Málaga ou Bilbau.

A aumentar a pressão sobre Guitarte estava ainda uma notícia do jornal “El Mundo”, na segunda-feira. A Arquilab SL, gabinete de arquitetura de que Guitarte é proprietário, recebeu em 2018 mais de 400 mil euros em adjudicações de contratos públicos de arquitetura por parte da comunidade de Aragão e das cortes valencianas, ambas lideradas pelo PSOE.

A principal obra adjudicada era a direção de obra do novo hospital de Teruel, que valeu quase 290 mil euros. Ainda de acordo com o “El Mundo”, a empresa tinha tido em 2017 apenas 70.000 euros de faturação e as contas estavam no vermelho. No entanto, as regras dos respetivos concursos públicos terão sido cumpridas.