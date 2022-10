Teerão lança dezenas de mísseis contra base aérea no Iraque que abriga soldados norte-americanos

A televisão estatal iraniana está a avançar que Teerão lançou “dezenas” de mísseis contra a base aérea iraquiana de Ain al-Assad onde estão baseadas tropas norte-americanas, conta a Al Jazeera.

Investida militar surge na sequência do ataque dos Estados Unidos que matou Qassem Soleimani, major-general e comandante da força de elite iraniana Al-Quds.

De acordo com Farnaz Fassihi, jornalista do "New York Times" e especialista em Médio Oriente, o ataque ocorreu às 1h20 da manhã, hora local, a mesma hora que os EUA eliminaram Soleimani.

Numa série de publicações publicadas no Twitter, Fassihi revela ainda um comunicado por parte da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC, na sigla em inglês): "Os soldados corajosos da unidade aeroespacial da IRGC lançaram um ataque bem-sucedido com dezenas de mísseis balísticos na base militar de Al Assad em nome do mártir General Qassem Soleimani".