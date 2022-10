Executivos de topo demoram apenas 33 horas a ganhar o mesmo que um empregado médio durante o ano inteiro no Reino Unido

Os líderes das cem maiores empresas britânicas demoram em média 33 horas a ganhar aquilo que um empregado médio recebe durante o ano inteiro. A conclusão, que surge num relatório do High Pay Center, um 'think tank', foi imediatamente recebida com críticas por parte de sindicalistas.

"Devia ser uma fonte de vergonha nacional que, em apenas poucos dias, os 'fat cats' (expressão depreciativa para designar os ricos) das empresas tenham feito mais dinheiro do que o típico trabalhador a tempo inteiro no Reino Unido ganhará no ano inteiro", disse o secretário-geral do sindicato GMB, Tim Rouche, citado pelo "Guardian". Rouche também notou que a remuneração dos executivos de topo, que em numerosos casos aumentou consideravelmente ao longo das últimas décadas, por vezes sem correspondência no aumento de rentabilidade das empresas, tornou-se um tema quente em muitos países, sobretudo desde a crise financeira que começou em 2008.

Nos próximos meses vai entrar em vigor uma medida que obriga as empresas com mais de 250 empregados a publicar o ratio entre o que ganham os executivos de topo e o restante pessoal. Mas outra sindicalista, Frances O'Grady, da TUC, disse que os dados agora revelados mostram até onde vai a injustiça na economia.

"Todas as pessoas que trabalham desempenham um papel a criar riqueza na Grã-Bretanha. Mas as pessoas no topo estão a ficar com mais do que a sua parte", resumiu.