Capitão do navio de resgate de migrantes Lifeline ilibado das acusações de entrada ilegal nas águas de Malta

O capitão Claus-Peter Reisch esteve muito tempo à espera do dia 7 de janeiro. Foi absolvido esta terça-feira pelo Tribunal de Recurso no processo judicial movido por Malta por, alegadamente, ter entrado em águas territoriais maltesas sem autorização e sem registo legal do navio Lifeline, que comandou durante várias missões de resgate de migrantes no Mediterrâneo. Em maio tinha sido considerado culpado, mas a sentença foi revertida. Em junho de 2018, o Lifeline entrou em Malta e foi bloqueado, depois de ter retirado do mar cerca de 230 pessoas perto da costa da Líbia.

Quando o navio foi arrestado pelas autoridades, Reisch teve de pagar 10 mil euros de multa, dinheiro recolhido entre a rede de ajuda de voluntários e doadores da Mission Lifeline e também entre personalidades conhecidas do sector do entretenimento na Alemanha, de onde chegam 99% das contribuições para os projetos de salvamento desta ONG. Esse dinheiro vai agora ser-lhe restituído.

Claus-Peter Reisch não considerou em 2018, e continua sem o fazer, que as suas ações configurem qualquer crime: “A nossa missão era retirar 234 pessoas do mar. Não me parece que tenha infringido qualquer lei”, disse aos jornalistas quando o Lifeline foi apreendido. Os advogados da Mission Lifeline já tinham assumido, num comunicado enviado a vários meios de comunicação internacional, entre os quais o Expresso, que o julgamento não seria fácil porque, no entender da ONG, o sistema judicial de Malta é “ditado pelos políticos”, escreveu Alex Steier, fundador da Misson Lifeline, no comunicado que antecedeu o julgamento desta terça-feira. Mas afinal os juízes não quiseram castigar nem o capitão nem a missão de salvamento. “Cinco minutos depois do início do julgamento a sentença foi proferida - inocente em toda a linha”, escreveu Steier ao Expresso logo depois ter sido conhecida a sentença.

“Estamos muito aliviados e felizes. Sabemos que fizemos o que está certo”, acrescentou ainda Steier.

A luta de Claus-Peter Reisch, porém, ainda não terminou. Num outro julgamento, em Itália, em fevereiro, o capitão do Lifeline vai enfrentar a justiça por ter entrado em águas territoriais italianas com 104 pessoas a bordo. A pena de prisão máxima prevista é de 12 anos.